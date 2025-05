Collezionismo orologi: la preferenza va agli esemplari rari ma vintage. A Generazione Millennial e Z il 37% del mercato

Conclusa l’asta di orologi rari, storie nel tempo: una collezione di orologi eccezionali L’asta tenutasi a Ginevra da Christie’s conferma che il collezionismo di passione e di investimento non smette di preferire gli orologi vintage

L’asta sugli orologi da collezione, come prevedibile, ha registrato ottimi risultati per un totale di CHF 21.183.160 | $ 25.182.511, con il 92% di vendite per lotto e con il 44% di vendite superiori alla stima. Il lotto più costoso è stato un Richard Mille firmato, RM27-01 Rafael Nadal, venduto per CHF 1.255.000 | $ 1.491.942. Tra i lotti più costosi d’epoca figurava il Rolex in oro 14 carati referenza 6264 Paul Newman “John Player Special” che ha raggiunto CHF 1.008.000 | $ 1.198.309 – sebbene ne fosse nota l’esistenza, pochissime persone ne hanno mai visto o maneggiato uno. Il Cartier Crash Model, ref. 4131, un ordine speciale in splendido oro bianco con quadrante grigio nickelé e precedentemente sconosciuto al mercato, ha scatenato una feroce guerra di offerte durata oltre 5 minuti, prima di essere venduto a un offerente telefonico che si è aggiudicato questo splendido orologio per CHF 756.000 | $ 898.732, cinque volte la sua stima più bassa pre-vendita.

Vintage ma di qualità per la Generazione Millennial e Z

Offerte e acquisti globali provenivano da 57 paesi, con il 40% degli iscritti proveniente dall’area EMEA, il 30% dagli Stati Uniti e il 30% dall’Asia. Il 28% dei nuovi clienti è stato accolto, mentre il 37% di tutti i clienti apparteneva alla Generazione Millennial o alla Generazione Z. Si è registrata una forte domanda di orologi vintage di alta qualità, così come di creazioni di orologiai indipendenti. C’era grande energia nella sala dell’Hotel des Bergues di Ginevra, così come nelle conversazioni telefoniche e online. Rare Watches ha presentato anche una selezione di Stories in Time: A Collection of Exceptional Watches, che rappresenta il culmine di 30 anni di passione e dedizione all’acquisizione dei segnatempo più rari, curati da un illustre collezionista privato.

Unico esemplare di Maestro GC39 Remaster

Tra gli altri risultati degni di nota figura un esclusivo Maestro GC39 Remaster, in occasione del 25° anniversario di Gerald Charles, che ha messo all’asta questo esemplare unico con quadrante in opale di fuoco australiano con ore saltanti e decorato con Meta-guilloché. L’orologio è stato venduto a CHF 85.000 | $ 102.000, il cui ricavato andrà a beneficio di “Action Innocence”, una fondazione dedicata alla tutela di bambini, adolescenti e persone con bisogni speciali che navigano nel mondo digitale. L’asta ha offerto anche due orologi da polso Audemars Piguet Unique Quantieme Perpetual ref. 25786BA, uno con smeraldi taglio baguette, venduto a CHF 592.200 | $ 704.007, e l’altro con rubini, venduto a CHF 378.000 | $ 449.366.