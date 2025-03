Collezionismo: ampia selezione di opere su carta in asta da Christie’s a Parigi. Da Tiepolo a Poussin

Riunendo circa 100 pezzi risalenti al XVI-XX secolo, la vendita presenterà alcuni dei più grandi nomi delle scuole francese, fiamminga, olandese e italiana, tra cui Hubert Robert, Jean-Honoré Fragonard, Sam Szafran, Carle Van Loo, Brueghel il Vecchio, Fernand Khnopff, Giovanni Domenico Tiepolo e Rosalba Carriera

Christie’s presenta la sua asta annuale di opere su carta, che si terrà il 26 marzo, in concomitanza con l’apertura del Salon du Dessin e i numerosi eventi organizzati a Parigi attorno a questa disciplina. Con stime che vanno da € 800 a € 100.000, questa vendita è rivolta sia ai collezionisti esperti che ai nuovi arrivati ​​che desiderano fare il loro primo acquisto.

La dinastia dei Tiepolo

Erede di una dinastia di pittori veneziani e formato dal padre Giovanni Batista Tiepolo, il cui dipinto Pulcinella colpevole è stato acquisito dal Musée du Louvre nel dicembre 2024, Giovanni Domenico Tiepolo è noto soprattutto per le sue scene di carnevale e le figure di Pulcinella. La sua opera Paysages avec une vache et d’autres animaux (in copertina) è caratterizzata da un’inaspettata combinazione di animali, senza apparente preoccupazione per le proporzioni. Questa scelta stilistica illustra il gusto dell’artista per le stranezze e il suo oscuro senso dell’umorismo, come testimoniato qui dalla presenza di un teschio, nella tradizione giocosa del carnevale veneziano e del Pulcinella a cui i Tiepolo tenevano molto. (Stima: € 40.000-60.000).

Un disegno inedito di Nicolas Poussin

Appartenente alla prestigiosa collezione britannica di Jonathan Richardson senior (1665-1745), questa delicata composizione in una sfumatura bionda (caratteristica dei disegni di Nicolas Poussin) di Sainte Catherine agenouillée entourée de putti et regardant une image pieuse raffigura Santa Caterina inginocchiata circondata da putti e intenta a guardare un’immagine sacra (€ 60.000-80.000), mentre l’oggetto che ne causò il martirio, la ruota, è raffigurata rotta non lontano da lei. Questo primo disegno, probabilmente realizzato a Roma tra il 1627 e il 1630, è stilisticamente simile a un gruppo di scene mitologiche, anch’esse raffiguranti putti, conservate al Musée de Condé di Chantilly, alle Beaux-Arts di Parigi e agli Uffizi di Firenze.

Una sezione di disegni francesi

L’asta pone particolare enfasi sugli artisti francesi del XVIII secolo con una sanguigna di grande formato di Hubert Robert, caratteristica del suo soggiorno a Roma (1754-1765). Le Ruines du portique d’Octavie (€ 15.000-20.000) riecheggiano il suo dipinto presentato al Salon del 1785. Un altro pezzo dell’artista è un toccante bigliettino da visita del pittore, inciso e controfirmato da Hubert Robert, che sarà messo all’asta insieme ad altre due stampe (€ 800-12.000). La stampa apparteneva al famoso storico dell’arte e specialista di stampe Robert Dumesnil (1778-1864). Tra le altre opere notevoli presentate da Christie’s c’è un elegante Étude d’homme agenouillé di Charles-Joseph Natoire (€ 10.000-15.000), una preziosa testimonianza dell’Académie royale. L’asta presenta anche un grande e raro ritratto d’artista con tre matite di Carle Van Loo in ottime condizioni e un tempo di proprietà del marchese Jean de Bailleul (€ 8.000-12.000). Una sezione più contemporanea dell’asta si aprirà con Malakoff, Boulevard Montparnasse, un acquerello su carta della serie sui tetti di Parigi di Sam Szafran, che è stato oggetto di una grande retrospettiva al Musée de l’Orangerie nel 2023 (€ 35.000-45.000).

Una sezione dedicata alla Moda

Una piccola sezione sarà dedicata alla moda e all’alta moda, con due disegni di Karl Lagerfeld, entrambi risalenti agli anni Novanta, in quanto era già entrato a far parte di Chanel come direttore creativo. Si tratta di: Femme portant une robe de la collection été 1990, un’opera su carta intestata dell’artista (€ 3.000-5.000); e Femme au tailleur jupe rehaussé d’or et d’argent del 1998 (€ 4.000-6.000). Saranno inoltre messi all’asta alcuni disegni dell’illustratore Georges Lepape (1887-1971), tra cui Femme au balcon, una gouache raffigurante una donna su un balcone che apparve sulla copertina della rivista Vogue nel febbraio 1927 (€ 4.000-6.000).

Ma anche donne artiste

Diverse opere metteranno in luce il ruolo delle artiste nel campo del disegno, tra cui l’emblematico Portrait d’enfant a pastello di Rosalba Carriera (€ 20.000-30.000) e un acquerello di Marie Laurencin, Cavalière a cheval et jeunes filles (€ 7.000-10.000).

Nel “segno” della scultura

Per la seconda volta, il Dipartimento di Scultura presenterà una selezione di terrecotte, gessi e cere in dialogo con disegni, mostrando l’interazione tra le due discipline. I lotti chiave includono Vulcain présentant les armes d’Énée à Vénus in gesso, colorato per assomigliare alla terracotta, che evoca il famoso e ormai perduto gruppo scultoreo di Jean-Jacques Caffieri (€ 8.000-12.000). Un’imponente terracotta Amalthée et la chèvre de Jupiter raffigurante Amalthea e la capra di Giove ci riporta alla latteria del castello di Rambouillet, costruito per la regina Maria Antonietta. Questa scultura di Pierre Julien è uno studio per il marmo finale che decorava la grotta di questo piccolo tempio, ora al Museo del Louvre (€ 80.000-120.000). Un busto della fine del XVIII secolo illustra la prima iconografia della nascente Repubblica (€ 3.000-5.000). Le opere di Pierre Julien includono anche il suo Philoctète ou Achille in argilla (€ 20.000-30.000). Il XIX secolo è particolarmente ben rappresentato con Jean-Baptiste Carpeaux e la sua Cariatide, una scultura in cera realizzata a mano da Carpeaux raffigurante una cariatide (€ 15.000-25.000), forse un progetto per il municipio di Valenciennes; e uno schizzo preparatorio in gesso del Triomphe du bonheur per la fontana dei Girondini a Bordeaux (€ 3.000-5.000).