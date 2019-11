Cdp nel Fondo Onu per gli investimenti sostenibili

Da oggi la Cassa può accedere al “Green Climate Fund”, il fondo globale promosso dalle Nazioni Unite per realizzare investimenti contro i cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo

La Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto l’autorizzazione ad accedere alle risorse del “Green Climate Fund”. Si tratta del fondo globale promosso dalle Nazioni Unite per realizzare investimenti contro i cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo. Cdp è la prima istituzione finanziaria italiana a ottenere questo via libera. I fondi, spiega la Cassa ad una nota, saranno utilizzati “per rafforzare ulteriormente l’attività nel campo della cooperazione internazionale, a supporto di progetti sostenibili”. Il “Green Climate Fund”, istituito nel 2010 dai 194 Paesi che hanno aderito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, punta a promuovere la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e a bassa emissione di carbonio. Ha una dotazione di 10,3 miliardi di dollari e ne ha già impegnati circa 5,2 a fronte di investimenti complessivamente sostenuti pari a 18,7 miliardi, considerando anche il contributo dei co-finanziatori. Dopo la firma degli Accordi di Parigi sul clima (COP21), il Gcf ha assunto un ruolo ancora più centrale nell’ambito dell’agenda globale sul clima. Ad oggi, l’Italia è il settimo Paese contributore del Fondo ed è rappresentata nel Board dal Tesoro con il supporto del ministero dell’Ambiente. Oltre a Cdp, le istituzioni finanziarie accreditate al Gcf sono 88, fra cui Banca Mondiale, Banca interamericana di Sviluppo, Asian Development Bank, la tedesca Kfw e la francese Afd.