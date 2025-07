Calciomercato ultime notizie su Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma: Lookman al centro delle trattative

L’Inter è a un passo dall’acquisto di Lookman ma l’Atalanta pretende più di 40 milioni. Juve vicina a Sancho se convince Vlahovic ad andare da Mourinho, Girandola di arrivi al Napoli di Conte. Il Milan cerca nuovi rinforzi. Primo acquisto per la Roma di Gasperini

ll mercato entra nella sua fase più calda e le grandi del campionato iniziano a muovere sempre più pedine. La copertina della settimana spetta all’Inter, uscita allo scoperto su Ademola Lookman. Il nigeriano è l’obiettivo numero uno di Marotta, ma le distanze con l’Atalanta, almeno per ora, restano importanti. Anche la Juventus registra movimenti importanti, in entrata (dopo Conceiçao potrebbe arrivare pure Sancho) e in uscita (Nico Gonzalez sempre più in odore di cessione), ma è sempre alle prese col caso Vlahovic, ormai in rottura con tutto l’ambiente. Giorni difficili per il Milan, ancora impantanato in trattative varie che non trovano sbocchi, mentre il Napoli vive esattamente l’opposto, inebriato dai numerosi acquisti (Lang, Lucca e Beukema nel giro di poche ore) e dalla vendita sostanziosa di Osimhen al Galatasaray. Luce verde pure in casa Roma, con Gasperini felice di accogliere la prima new entry dell’estate giallorossa.

Inter-Lookman, partita a scacchi con l’Atalanta: il giocatore spinge, ma 40 milioni non bastano

L’Inter ha messo nel mirino Ademola Lookman e non intende arretrare. Dopo il rifiuto dell’Atalanta alla prima offerta da 40 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra resta determinata a regalare a Chivu l’attaccante nigeriano. A sostenere la strategia dell’Inter c’è un alleato fondamentale: la volontà del calciatore di cambiare maglia. Già nell’estate scorsa, quando il Paris Saint-Germain aveva bussato alla porta della Dea, la famiglia Percassi avrebbe promesso a Lookman una cessione futura, qualora si fosse presentata una big. E quel momento, per l’ex Leicester, sembra essere arrivato.

Il giocatore preme per partire e a Bergamo sono disposti ad accontentarlo, ma solo per 50 milioni. La speranza dell’Atalanta è che l’Atletico Madrid possa inserirsi e alimentare così un’asta internazionale. Il contesto assomiglia sempre più a una partita a scacchi, con l’Inter chiamata alla prossima mossa. I nerazzurri hanno già trovato l’intesa con Lookman per un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione, ma sullo sfondo c’è ora una variabile inattesa: l’infortunio muscolare al polpaccio accusato dall’esterno offensivo durante l’ultimo allenamento a Zingonia. Lo staff tecnico, guidato da Ivan Juric, teme un risentimento: gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno l’entità del problema fisico. In ogni caso, a Bergamo c’è la volontà di chiudere rapidamente la questione per evitare un’altra telenovela in stile Koopmeiners, finito alla Juventus dopo settimane di trattative snervanti. Il resto del mercato dell’Inter riguarda la difesa, dove continua a piacere tantissimo il giovane Leoni (ma il Parma continua a chiedere 40 milioni), con De Winter del Genoa prima alternativa. I giochi in entrata dovrebbero chiudersi così, a meno che non arrivino offerte allettanti per qualche big. Non dovrebbe essere il caso di Calhanoglu, atteso mercoledì ad Appiano per un controllo medico. Il turco, inizialmente in procinto di andar via, sembra invece destinato a restare a Milano, complice il passo indietro (almeno per ora) del Galatasaray.

Juventus: Nico verso l’Arabia, Vlahovic parla col Fenerbahce, Kolo Muani prigioniero del PSG

In casa Juventus il mercato si muove su più fronti. Dopo aver definito il riscatto di Conceiçao e con i radar puntati su Jadon Sancho (offerti 17 milioni di euro al Manchester United, si attende la risposta), la dirigenza bianconera sta ora lavorando alle cessioni, vero nodo della strategia estiva. Il primo nome in uscita è quello di Nico Gonzalez, acquistato solo un anno fa per 38 milioni.

La Juve vorrebbe rientrare almeno in parte dell’investimento e ha già ricevuto una proposta concreta dall’Al Ahli, pronto a offrire 30 milioni per il cartellino e un ingaggio importante al giocatore. Che però non sembra particolarmente attratto dalla destinazione araba e guarda con maggiore interesse all’Atalanta, che già la scorsa estate lo aveva individuato come possibile sostituto dell’infortunato Scamacca: lo scenario potrebbe riaprirsi se Lookman dovesse realmente trasferirsi all’Inter.

Sul fronte entrate, la Juve valuta diversi nomi per rinforzare la fascia destra. Negli ultimi giorni è stato proposto Lucas Vazquez, svincolato dal Real Madrid. Il 34enne spagnolo rappresenta un’opportunità a parametro zero: esperienza, duttilità e mentalità vincente da aggiungere a un gruppo giovane. Parallelamente, si cerca di sistemare altri esuberi. Weah è destinato a raggiungere De Zerbi al Marsiglia, mentre Mattia Perin, pur stimato dal club, chiede maggiore spazio. In uscita anche Savona, che ha attirato l’interesse del Newcastle: i contatti sono avviati e l’operazione potrebbe fruttare tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Sullo sfondo resta il nodo Dusan Vlahovic, legato alla Juventus da un contratto da 12 milioni netti annui in scadenza nel 2026, che non rientra più nel progetto tecnico. Una possibile via d’uscita potrebbe arrivare dalla Turchia: secondo fonti locali, il giocatore e il suo entourage avrebbero incontrato a Bodrum i dirigenti del Fenerbahce, con il via libera di José Mourinho, che ha già dato l’assenso all’operazione. Chi invece la Juve vorrebbe trattenere è Kolo Muani, ma non sarà affatto semplice: il PSG chiede cifre elevate e al momento l’unica formula praticabile per i bianconeri sarebbe un prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto a 30, condizione che i parigini non sembrano intenzionati ad accettare.

Milan, salgono le quotazioni di Pubill ed Estupinan. Jashari in stand by, Javi Guerra l’alternativa

Il Milan fa sul serio per Marc Pubill, terzino spagnolo classe 2003, considerato il profilo ideale per rinforzare la fascia destra. In queste ore il club rossonero, su impulso del direttore sportivo Igli Tare, sta cercando di imprimere una svolta alla trattativa con l’Almeria. Prima di chiudere l’operazione, però, il Milan vuole vederci chiaro dal punto di vista fisico. Una delegazione dello staff medico rossonero è volata a Barcellona per sottoporlo ad alcuni test mirati, necessari per valutare le condizioni di un vecchio infortunio al ginocchio. Secondo ricostruzioni risalenti all’estate 2024, proprio quel problema fisico aveva spinto l’Atalanta a bloccare l’acquisto del giocatore, nonostante un accordo ormai definito per circa 20 milioni di euro. Ora il Milan vuole evitare sorprese, ma la fiducia attorno all’esito degli esami è alta.

A sinistra, invece, la scelta è caduta su Estupinan, tanto da aver già inviato una prima offerta ufficiale: 12 milioni di euro più bonus, una cifra ritenuta insufficiente dal club inglese, ma che segna l’inizio concreto della trattativa. La posizione del giocatore, che ha già espresso la volontà di lasciare il Brighton, gioca a favore del Milan. L’acquisto di De Cuyper, suo erede designato, apre ulteriori spiragli, ma servirà un rincaro significativo per convincere gli inglesi a lasciarlo partire in tempi brevi, anche per anticipare la concorrenza del Manchester United, da tempo interessato all’ecuadoriano. Se l’operazione Estupinan dovesse complicarsi, il Milan ha già individuato l’alternativa: si tratta di Nathaniel Brown, giovane esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte, classe 2003, un profilo diverso, più futuribile, ma che piace per personalità e margini di crescita.

Dal Belgio, nel frattempo, arrivano nuovi segnali su Ardon Jashari. Il centrocampista non ha posato con il Club Bruges per la foto ufficiale, chiaro segnale di una rottura in corso. Il giocatore spinge per vestire il rossonero, ma il club fiammingo continua a fare muro. Per questo motivo, il direttore sportivo Igli Tare ha riattivato i contatti con Javi Guerra, talento del Valencia mai realmente uscito dai radar del Milan. Su Guerra, però, la concorrenza è forte: il Manchester United ha già una base d’intesa con il giocatore, mentre il Valencia starebbe preparando una proposta di rinnovo per trattenerlo ancora al Mestalla. Capitolo attacco: i nomi sul tavolo sono tanti (Vlahovic, Mateta, Schick e Hojlund) ma la sensazione è che il vero assalto arriverà solo a fine agosto, quando i prezzi diventeranno più accessibili.

Napoli, ora tocca a Ndoye, Milinkovic-Savic e Sanchez: fumata bianca Osimhen-Galatasaray

L’atmosfera a Dimaro è elettrica. I primi allenamenti di De Bruyne hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi azzurri, ma il Napoli non si ferma e continua a lavorare per completare una rosa all’altezza delle ambizioni di Antonio Conte. Dopo le ufficializzazioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, è arrivato anche l’annuncio di Sam Beukema, difensore prelevato dal Bologna per 33 milioni di euro. Una cifra che il club partenopeo è disposto a replicare per assicurarsi anche Dan Ndoye, con cui il club ha già raggiunto da tempo un’intesa (quinquennale da 2,8 milioni netti a stagione). Il giocatore spinge con decisione per trasferirsi sotto il Vesuvio, ma il Bologna non ha urgenza di vendere e continua a chiedere 45 milioni, cifra che gli azzurri vorrebbero limare inserendo il cartellino di Zanoli come contropartita tecnica.

Più vicina invece la chiusura per Vanja Milinkovic-Savic, individuato come tassello finale del nuovo reparto portieri. Il Napoli è in trattativa avanzata con il Torino, con cui si discute anche di Cyril Ngonge in un potenziale doppio affare. Il portiere serbo è valutato 17,5 milioni di euro e l’operazione potrebbe essere perfezionata anche attraverso un pagamento dilazionato. Ma non è tutto. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole consegnare a Conte anche un’alternativa affidabile a Di Lorenzo. Il nome individuato è quello di Janlu Sanchez, giovane esterno destro classe 2003 di proprietà del Siviglia. I primi sondaggi risalgono allo scorso anno, ma è durante l’Europeo Under 21 (dove si è messo in grande evidenza con la maglia della Spagna) che il profilo ha convinto del tutto lo staff tecnico azzurro. Il Napoli è ora pronto a investire 17 milioni di euro, bonus inclusi, per portarlo a casa.

Nel frattempo, sta per concludersi la telenovela Osimhen-Galatasaray. I turchi, infatti, hanno presentato le garanzie bancarie chieste da De Laurentiis e si preparano a ufficializzare l’acquisto per 75 milioni (40 subito, 35 nel 2026), con percentuale di rivendita in favore del Napoli (10%) e clausola “anti-Italia” valida per i prossimi due anni.

Roma, El Aynaoui è il primo acquisto: Massara non molla Rios e stringe per Ferguson

La Roma ha finalmente aperto il mercato estivo targato Gasperini con l’acquisto di Neil El Aynaoui, centrocampista franco-marocchino classe 2000, preso dal Lens per 23 milioni di euro più 2 di bonus. La svolta è arrivata nelle ultime ore, con un’accelerazione decisiva dei contatti che ha portato alla fumata bianca. Decisiva è stata l’ultima offerta di Massara, accolta dai francesi anche grazie alla volontà dello stesso El Aynaoui di vestire la maglia giallorossa. Jolly di centrocampo dalle qualità dinamiche, per caratteristiche ricorda Mario Pasalic, giocatore molto apprezzato da Gasperini. Il suo sbarco nella Capitale è atteso nelle prossime ore, quando sosterrà le visite mediche e si metterà subito a disposizione del nuovo allenatore.

L’arrivo del marocchino, secondo fonti vicine a Trigoria, non esclude l’affondo per Rios, centrocampista del Palmeiras con un profilo tecnico differente. Tuttavia, la trattativa resta complessa: il club brasiliano continua a chiedere 30 milioni senza bonus, una cifra che al momento frena la Roma. Il doppio colpo a centrocampo è possibile, ma vincolato a una cessione o alla rinuncia a Wesley, esterno del Flamengo valutato 25 milioni di euro.

Intanto i giallorossi lavorano anche per rinforzare l’attacco. Il nome in cima alla lista è quello di Evan Ferguson, talento classe 2004 del Brighton. L’attaccante ha già dato il suo benestare al trasferimento, ma resta da trovare la quadra con il club inglese. Il Brighton non apre al prestito con diritto di riscatto al di sotto dei 45 milioni, mentre la Roma sta valutando se accettare queste condizioni o puntare su un prestito secco, rimandando l’eventuale acquisto definitivo. I contatti proseguono e Gasperini incrocia le dita, nella speranza di avere a disposizione i nuovi il prima possibile.