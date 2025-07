Calciomercato: il Napoli ha già vinto lo scudetto d’estate con colpi a ripetizione. Inter, Juve, Milan e Roma cercano di recuperare

Con l’arrivo di De Bruyne e la ricca vendita di Osimhen il Napoli sta letteralmente dominando il calciomercato e allungando il suo vantaggio sui rivali che non hanno ancora trovato la quadra. Soprattutto la Juve, a parte l’acquisto di David, appare in netto ritardo

L’estate si accende. L’ultimo weekend di luglio segna il più classico dei giri di boa, con le big alle prese con diverse operazioni, in entrata e in uscita. Il periodo vacanziero, solitamente, rallenta un po’ le trattative, ma quest’anno è diverso: i tanti cambi di allenatore, infatti, costringono le società a intervenire il prima possibile, al fine di metabolizzare al meglio le novità. Dalla Juve, alle prese con diversi casi spinosi, all’Inter, impegnata in una vera e propria partita a scacchi per Lookman, passando per il solito scatenato Napoli, fino a Milan e Roma, nessuno può dirsi immune dal mercato, pronto a entrare nel mese decisivo.

Juve alle prese con i casi Douglas Luiz e Vlahovic. Respinto il Chelsea per Yildiz

La Juventus è nel pieno di un’estate turbolenta, segnata da casi spinosi e decisioni strategiche. Al centro dell’attenzione c’è Douglas Luiz, assente ingiustificato al raduno di inizio stagione. Nelle ultime ore si sono registrati contatti tra il club bianconero e gli agenti del centrocampista brasiliano, che avrebbe manifestato la volontà di presentarsi alla Continassa nei prossimi giorni. Un gesto che, tuttavia, sembra preludere più a un addio che a una riconciliazione: l’atteggiamento del giocatore ha infatti irrigidito i rapporti con la società, pronta ad adottare provvedimenti disciplinari. Al momento, non sono emerse spiegazioni ufficiali sull’assenza, ma è atteso un confronto diretto tra il calciatore e la dirigenza per chiarire quanto accaduto. Nel frattempo, la Juventus guarda avanti e inizia a sondare il mercato per eventuali sostituti. Uno dei nomi che tornano d’attualità è quello di Amrabat, vecchia conoscenza della Serie A, recentemente riscattato dal Fenerbahce per 12 milioni di euro. Il club turco non si opporrebbe a una cessione, chiedendo circa 15 milioni, ma l’ingaggio da 4 milioni richiesto dal giocatore rappresenta un ostacolo. Intanto, Kenan Yildiz resta una certezza. Il talento turco è considerato il pilastro su cui costruire la nuova Juventus: il tecnico lo ritiene centrale nel progetto, e la società ha respinto con decisione un’offerta da 65 milioni di euro presentata dal Chelsea. Il messaggio è chiaro: Yildiz è incedibile, e già si lavora al rinnovo del suo contratto. Diverso il discorso legato a Dusan Vlahovic, il cui futuro resta in bilico. La Juve attende gli agenti del serbo a Torino, ma non per discutere un rinnovo, ipotesi ormai tramontata. Sullo sfondo resta il Milan, che osserva con interesse: la pista rossonera potrebbe rappresentare la chiave per una cessione che accontenti tutte le parti. La preferenza della Juve sarebbe quella di cedere il giocatore all’estero, ma davanti alla necessità di alleggerire il monte ingaggi, anche una cessione in Serie A diventa un’opzione concreta.

Inter-Lookman, fase di stallo: Marotta fa cassa per alzare l’offerta

L’Inter continua a muoversi con strategia e pazienza sul mercato, consapevole che la trattativa per Lookman è arrivata a un punto cruciale. Dietro l’apparente fase di stallo con l’Atalanta, infatti, si cela una scelta ben ponderata da parte della dirigenza nerazzurra: Marotta e Ausilio sanno che la storia tra il club bergamasco e il giocatore è già finita da mesi. Nei primi dieci giorni di trattativa, l’Inter non ha forzato la mano, presentando un’offerta da 40 milioni di euro, ritenuta congrua anche dall’entourage del nigeriano. Tuttavia, la Dea ha rispedito la proposta al mittente, forte di una valutazione da 50 milioni. Contrariamente a quanto trapelava inizialmente, ora in società si valuta concretamente un rilancio. Merito anche delle cessioni in corso, che stanno liberando spazio economico e nella rosa: Stankovic al Bruges per 10 milioni, Buchanan al Villarreal per 9, daranno la spinta decisiva per provare l’affondo finale. Non è un caso che Cristian Chivu, nei recenti summit di mercato, abbia indicato il nigeriano come la priorità assoluta, persino davanti all’eventuale acquisto di un difensore centrale. Nel frattempo, il reparto offensivo nerazzurro si prepara a registrare altri movimenti. Taremi, dopo una stagione opaca e lontana dalle attese, è sulla lista dei partenti. L’iraniano ha detto no al Botafogo, preferendo rimanere in Europa, e il suo entourage è ora al lavoro con due club di Premier League. L’Inter attende una proposta concreta e chiede circa 10 milioni di euro, cifra trattabile vista la natura a parametro zero del suo arrivo l’estate scorsa. Più complicata, invece, la situazione di Asllani. Il regista albanese ha rifiutato il Betis Siviglia, manifestando il desiderio di continuare a giocare in Serie A. L’Inter valuta il suo cartellino tra i 16 e i 18 milioni di euro, ma finora non sono arrivate offerte soddisfacenti.

Milan, Jashari si avvicina: alzata l’offerta, si attende la risposta del Bruges

Il Milan accelera sul mercato, con il nome di Ardon Jashari sempre più al centro delle strategie rossonere. A confermarlo è stato Nicky Hayen, tecnico del Bruges, che nella conferenza stampa prepartita contro il Genk ha lasciato intendere sviluppi imminenti: “Jashari? Presto diventerà tutto chiaro”, ha dichiarato. Il tecnico belga ha poi chiarito i contorni della situazione: “Ha un contratto fino al 2029, le nostre richieste sono chiare. I club interessati devono soddisfarle. Poi ci sono i desideri del giocatore… ed è lì che sta il problema”. Il Milan è pronto a un nuovo rilancio: l’offerta complessiva resta da 37 milioni di euro, ma viene modificata la struttura della proposta, con 35 milioni di parte fissa e soli 2 di bonus. Una mossa che avvicina sensibilmente i rossoneri alla richiesta del Bruges, ferma a 40. L’altro obiettivo in entrata resta Guela Doué, terzino destro classe 2002 dello Strasburgo, individuato come priorità assoluta per la fascia destra. Dopo aver abbandonato la pista Marc Pubill (finito all’Atletico Madrid), i rossoneri si concentrano sul talento ivoriano. Lo Strasburgo, però, si sta rivelando un interlocutore ostico: la richiesta resta 30 milioni, mentre il Milan è pronto ad alzare la propria proposta oltre i 23 milioni, compiendo un sacrificio pur di mettere le mani su un profilo considerato strategico. Nel frattempo, entra nel vivo anche il mercato in uscita. È imminente l’ufficialità del trasferimento di Emerson Royal al Flamengo: il terzino brasiliano è atteso in patria per sostenere le visite mediche, prima della firma e del trasferimento da 9 milioni di euro nelle casse del Milan. Molto vicino all’addio anche Colombo, destinato al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, che potrebbe trasformarsi in obbligo nel giugno 2026 in caso di salvezza del Grifone. Ancora da definire invece il futuro di Okafor, ormai ai margini del progetto tecnico di Allegri. Lo svizzero ha rifiutato l’opzione Flamengo, ma ha aperto alla pista Bologna: i rossoblù stanno trattando su un prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe soddisfare entrambe le parti.

Il Napoli insiste per Ndoye, le alternative sono Sterling, Chiesa e Grealish

L’estate del Napoli continua a regalare colpi da copertina. Conte, dopo aver accolto De Bruyne, Marianucci, Lang, Lucca e Beukema, vuole un altro attaccante esterno di livello. Il nome in cima alla lista resta quello di Ndoye del Bologna, che ha già dato il suo assenso al trasferimento. Il club partenopeo ha messo sul piatto 40 milioni di euro, ma la richiesta dei rossoblù resta ferma a 45. Una distanza colmabile, ma che ha rallentato la chiusura, lasciando margini di inserimento al Nottingham Forest, che monitora la situazione con interesse. In questo contesto si è inserito il nome di Sterling. L’inglese è in uscita dal Chelsea, non rientra nei piani di Enzo Maresca e ha attirato l’attenzione di Conte. L’ostacolo principale è l’ingaggio, che supera i 10 milioni netti a stagione: una cifra fuori portata per le casse del Napoli senza un intervento diretto del club londinese. Per ora, tra le parti si segnala solo un primo contatto esplorativo, ma se i Blues decidessero di contribuire significativamente allo stipendio, la pista potrebbe diventare concreta. Le altre alternative sono Federico Chiesa, che piace anche all’Atalanta in caso di cessione di Lookman, e Jack Grealish, che il Napoli osserva con attenzione in attesa di possibili sviluppi dalla Premier. Non solo esterni offensivi. Per il centrocampo, il Napoli guarda in casa Juventus: il nome che intriga è quello di Fabio Miretti, reduce da una buona stagione in prestito al Genoa. Il club partenopeo valuta un investimento tra i 10 e i 15 milioni di euro, ritenendo il giovane centrocampista un profilo ideale per allungare le rotazioni e sposare la filosofia di Conte. Intanto, il primo vero rinforzo per la porta è ormai realtà: Vanja Milinkovic-Savic. Napoli e Torino hanno definito anche gli ultimi dettagli burocratici, chiudendo definitivamente l’affare: il portiere serbo arriverà in azzurro per 22,5 milioni di euro, pagabili in quattro anni. Le visite mediche sono già fissate per il weekend, preludio all’annuncio ufficiale.

Roma, in arrivo Wesley e Ghilardi: la squadra di Gasperini prende forma

La Roma è pronta a piazzare due colpi importanti per rinforzare la rosa di Gasperini. Dopo settimane di trattative, i giallorossi sono ormai ai dettagli per Wesley e Ghilardi, due degli obiettivi principali di questa prima fase di mercato estivo. Per il brasiliano i giallorossi hanno raggiunto un accordo da 25 milioni di euro di parte fissa, con 5 milioni di bonus, per un’operazione da 30 milioni totali. Il calciatore percepirà 2,5 milioni a stagione (più bonus) fino al giugno 2030. Sta per sbloccarsi anche l’arrivo di Ghilardi, classe 2003 dell’Hellas Verona. Il centrale italiano arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva poco superiore ai 10 milioni di euro, inclusi i bonus. Un innesto mirato, giovane ma già con buona esperienza in Serie A, che andrà a completare le rotazioni difensive. Ma il mercato in entrata non si ferma qui. Il nome in cima alla lista per il centrocampo è Elmas, ex Napoli, oggi al Lipsia. Il club tedesco è disposto a cederlo per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il macedone piace per duttilità, visione di gioco e capacità d’inserimento: un profilo che ben si adatterebbe agli schemi di Gasp. Sul fronte offensivo, restano attivi i contatti per diversi profili. È tornato di moda Paixao del Feyenoord, mentre si registrano colloqui con il Wolverhampton per Fabio Silva, attaccante portoghese classe 2002 in cerca di rilancio. In uscita, il nome più vicino a una nuova destinazione è quello di Gollini. Dopo il mancato accordo con la Cremonese, il portiere è finito nel mirino del Sassuolo, che valuta il suo profilo per rinforzare il reparto. Infine, incertezza sul futuro di El Shaarawy. L’esterno offensivo, in scadenza nel 2026, interessa ai turchi del Trabzonspor, che potrebbe presto avanzare una proposta concreta.