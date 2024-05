Bridge: “Gioca coi campioni” con la terza smazzata. A volte è la presa in più ad essere determinante

Ecco la terza smazzata di altissimo livello, proposta dalla Federazione Italiana Gioco Bridge. Ai campionati europei in Danimarca atteso il ritorno del campione Antonio Vivaldi

Fra poco più di un mese, a cavallo fra giugno e luglio, si disputeranno a Herning in Danimarca i Campionati Europei di Bridge per nazioni. L’Italia sarà presente nella serie open, assoluta, ma anche in tutte le serie di categoria, precisamente women, senior e mista. Le rappresentative open e mista hanno visto confermate le formazioni uscenti dallo scorso mondiale. Le squadre women e senior schiereranno invece delle formazioni rinnovate per i due terzi dopo i raduni di allenamento disputati a febbraio. Nella categoria senior è atteso il ritorno in maglia azzurra di Antonio Vivaldi, classe 1942, già campione europeo open e vicecampione olimpico negli anni ’70 con l’ineguagliabile Blue Team e più recentemente vincitore nel ’98 insieme alla sua compagna Enza Rossano del campionato mondiale a coppie miste.

Siamo alla terza puntata della rubrica “Gioca con i campioni” per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge. Ogni sabato sarà l’occasione di misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente. Il bridge agonistico è un divertimento alla portata di tutti. Si possono vedere le smazzate precedenti cliccando qui o sul banner in prima pagina.

La giocata che ha fatto la differenza

Di quel torneo vi proponiamo una giocata che fece la differenza. A seguito di una brillante sequenza dichiarativa Antonio, in Sud, si trovò impegnato nel contratto di 6NT, ricevendo l’attacco di 5♣. La Q♣ di Est fu vinta dal K♣ del giocante che a questo punto aveva lo slam sul tavolo. Nei tornei a coppie tuttavia è spesso la presa in più ad essere determinante. Provate a mettervi al posto di Sud. Come riuscireste a portare a casa tutte le tredici prese?





Troverete la soluzione qui su FIRST il prossimo sabato

La soluzione della smazzata dell’11 maggio

Fu subito chiaro a Sud che solo un finale di gioco avrebbe potuto salvarlo da un down annunciato. Per arrivare ad una posizione vincente bisognava ridursi con due atout in mano e tre al morto prima di tagliare il terzo giro di quadri.

Cinque cuori e tre picche erano note in Ovest. Ora era necessario che possedesse anche tre fiori e due quadri. Il giocante incassò A♦ e K♦ e poi A♣ e K♣ tagliando un terzo giro di fiori in mano e rimanendo con ♥Q6 e 42♦. Aveva già incassato sette prese quando mosse quadri verso il morto, che mostrava ancora ♥A84 e la Q♣. Per evitare il taglio del morto, che sarebbe stata la decima presa, Ovest intercalò il 9♥ che Sud però lasciò passare, scartando la Q♣. La prosecuzione di Ovest fu J♥ ma non bastò a impedire al dichiarante di vincere in mano con la Q♥ per effettuare il sorpasso a 107♥ tramite la forchetta di A8♥.