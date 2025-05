Borse chiusura 9 maggio: banche sugli scudi a Piazza Affari che supera i 39 mila punti base ed euro sempre più super

Piazza Affari regina di Borsa in Europa grazie al risiko banco-assicurativo che spinge i titoli del settore. Wall Street volatile. Euro sempre più forte sul dollaro

Piazza Affari è ancora la regina del giorno (+1,02%, 39.369 punti base) e Francoforte è da record (+0,62%, 23.494 punti) in un contesto europeo che chiude positivo, sostenuto dalle trimestrali e dall’ottimismo sui dazi. Il tema commerciale è uno dei più monitorati dagli investitori in queste seconda era Trump e l’accordo siglato ieri tra Regno Unito e Stati Uniti fa ben sperare gli altri paesi, tenendo inoltre accesa la fiammella sull’esito del meeting tra esponenti di Washington e di Pechino, domani in Svizzera. A questo proposito però il presidente Usa ha parlato di dazi su prodotti cinesi che potrebbero scendere dal 145% all’80%, mentre il mercato puntava su tariffe intorno al 60%. Questa prospettiva ha portato un po’ di volatilità sulle borse, in particolare a New York dove Wall Street, dopo un avvio intonato, è passata in calo per poi recuperare e muoversi ora contrastata. Anche i listini europei hanno rallentato, ma la chiusura resta positiva oltreché a Milano e a Francoforte, a Parigi +0,64%, Madrid +0,54%, Amsterdam +0,43%, Londra +0,26%.

Resta qualche segno di nervosismo, alimentato anche dalle numerose tensioni internazionali, mentre ancora risuonano nelle orecchie le prime parole del nuovo Papa Leone XIV eletto ieri: una “pace disarmata e disarmante”. Il Papa americano, che quasi nessuno si aspettava, è stato accolto dalla Casa Bianca con manifestazioni di entusiasmo, anche se per l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, si tratta di un “anti-Trump”, della “peggior scelta per i cattolici MAGA”, che sta per make America Great again.

Oro scintillante

In un mercato non completamente guarito dall’incertezza tornano gli acquisti sull’oro. Lo spot gold tratta in questo momento in rialzo dell’1,02%, per un prezzo che si avvicina a 3.340 dollari l’oncia.

Si muove anche oggi intonato il petrolio, che vede i prezzi del greggio texano muoversi oltre i 60 dollari al barile, mentre il Brent, consegna luglio 2025, sale dell’1,18% e prezza 63,58 dollari al barile.

Sul mercato dei cambi è l’euro oggi a recuperare posizioni, pur restando sotto 1,13 nel cambio con il dollaro.

Il bitcoin è poco mosso a 103.083 dollari.

Piazza Affari chiude la quarta settimana positiva

Piazza Affari chiude la quarta settimana in rialzo e vede anche oggi molti titoli promossi a pieni voti alla prova dei conti.

In primo piano c’è Mediobanca, +5,4%, dopo i numeri oltre le previsioni (utile netto del trimestre a 993 milioni, +5%) e l’impegno per l’Ops su Banca Generali (+0,09%). Anche la società di risparmio gestito ha mostrato risultati trimestrali oltre le attese, mentre ha conferito mandato all’ad Gian Maria Mossa per approfondire l’offerta di Mediobanca e le sue implicazioni, congelando al contempo il piano triennale.

È positiva, ma più prudente Banca Monte Paschi (+1,5%), che ha chiuso i primi tre mesi con un utile di 413 milioni di euro, in crescita del 24,2%. Piazzetta Cuccia non sembra una preda facile da conquistare e non crede nel progetto industriale di Siena che ha lanciato a sua volta un’offerta pubblica di scambio su Mediobanca. Nella seduta odierna si è allargato lo sconto implicito di questa Ops intorno al 10%.

Restando in ambito bancario (e trimestrale), è in luce Bper +3,24%, dopo i conti record presentati alla vigilia. Bene la Popolare di Sondrio, +1,89%, nel mirino della popolare modenese. Salgono le big Intesa +0,87% e Unicredit +0,96%. Quest’ultima esaminerà i conti nel consiglio di amministrazione convocato per domenica, mentre resta l’incertezza sull’evoluzione dell’Ops su Banco Bpm (+1,94%).

Tra i titoli di aziende che hanno presentato i numeri del trimestre oggi c’è Enel +2,07%, che ha visto un andamento leggermente migliore delle stime inducendo alcuni analisti a rivedere al rialzo il prezzo obiettivo.

Soffre Leonardo -3,31%, nonostante i conti siano positivi. Secondo Banca Akros “negli ultimi cinque anni il primo trimestre ha rappresentato in media solo il 9% dell’Ebitda dell’intero anno” e il titolo ha limitati spazi di crescita a causa delle alte valutazioni raggiunte. Per questo il broker ha ridotto la raccomandazione a ’neutral’ da ’accumulate’.

Tra i maggiori rialzi del giorno ci sono Saipem +3,86%, Stm +3,81%, Telecom +2,48%, Pirelli +2,15%, Azimut +2%.

Tra i maggiori ribassi: Campari -2,71%, Amplifon -2,27%, Diasorin -1,57%.

Stellantis sale dello 0,73%, anche se Moody’s ha tagliato il rating a Baa2 da Baa1, alzando l’outlook a stabile da negativo.

Fuori dal listino principale tonfo di Piaggio, che perde il 7,1%, dopo aver mostrato ricambi trimestrali in calo del 13,4%.

Spread stabile

La seduta è praticamente incolore sul secondario dove lo spread tra Btp decennale e Bund di pari durata si conferma a 105 punti base. Salgono leggermente i rendimenti (Btp +3,61%), in un quadro macro in cui l’Istat stima che la produzione industriale italiana a marzo sia cresciuta appena dello 0,1% rispetto a febbraio.