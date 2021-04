Borsa: la trimestrale di Lvmh spinge i titoli del Lusso

Nel primo trimestre i ricavi del colosso francese sono saliti del 32% rispetto al 2020 e dell’8% rispetto al 2019 trainati dalle vendite in Asia e Nord America – Il titolo corre e spinge al rialzo il comparto europeo del lusso

Il lusso viaggia a vele spiegate verso la ripresa. A certificarlo è arrivata la trimestrale di Lvmh, il più grande colosso mondiale del settore, accolta a suon di applausi dalla Borsa. Nonostante le performance opache dei listini, tutti i titoli europei del comparto stanno festeggiando una crescita record che ha battuto le attese degli analisti e che lascia sperare in un futuro sempre più roseo.

LA TRIMESTRALE DI LVMH

Nel dettaglio, Lvmh ha chiuso i primi tre mesi del 2021 con ricavi pari a 14 miliardi di euro, in rialzo del 32% (+30% su base organica) rispetto allo stesso periodo del 2020, quando la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 ha cominciato a colpire l’economia globale. A stupire gli investitori dunque non è solo la crescita a doppia cifra realizzata rispetto allo scorso anno quanto il +8% messo a segno sul primo trimestre del 2019. A contribuire al risultato è soprattutto la divisione fashion & leather goods, il cui fatturato è salito del 52% rispetto al 2020 e del 37% rispetto al 2019.

In forte aumento anche i ricavi della divisione Wines & Spirits, che hanno registrato un incremento del 9% sul 2020 e del 17% sul 2019 spinti dalle vendite di champagne (+22%) in Usa e in Europa. Nel primo trimestre del 2021, la performance della divisione profumi e cosmetici è in rialzo del 12% sul 2020, ma rispetto al 2019 segna ancora -4%. Boom dell’area gioielli e orologi che, trainata dall’acquisizione di Tiffany, vede i ricavi crescere del 138% rispetto al 2020 e dell’1% rispetto al 2019.

Segno meno, invece, nella rete retail, dove i ricavi organici sono diminuiti dell’11% nel primo trimestre 2021 rispetto nel primo trimestre del 2020 e del 30% rispetto a quello del 2019.

Sotto il profilo geografico, non stupisce che a guidare la ripresa siano Asia e Nord America, principali mercati di riferimento del settore Moda e Lusso in cui, grazie alle campagne vaccinali, l’economia sta ricominciando a correre. Resta invece indietro l’Europa, zavorrata dagli effetti della pandemia e dal perdurare della chiusura dei negozi in diversi Paesi.

“In un contesto che rimane turbolento – si legge nella nota del gruppo guidato da Bernard Arnault – Lvmh è ben attrezzata per costruire l’auspicata ripresa nel 2021 e ritrovare lo slancio di crescita per tutte le sue attività”.

LA REAZIONE DELLA BORSA

La trimestrale è stata pubblicata ieri sera, a mercati chiusi. Nella seduta di oggi, 14 aprile, il titolo Lvmh guadagna oltre il 3 per cento a quota 612,8, spingendo al rialzo l’intero comparto. A Milano gli acquisti premiano Moncler (+1,8%), Salvatore Ferragamo (+3,7%), Tod’s (+3,78%) e Brunello Cucinelli (+0,5%). A Parigi Kering sale dell’1,5%, Hermès è in rialzo dell’1,36%, L’Oreal guadagna lo 0,4%. A Zurigo Richemont segna +1,79%.

