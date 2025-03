Banco Bpm, è arrivato da Bankitalia l’ok all’Opa su Anima

Disco verde all’acquisizione delle partecipazioni indirette nelle società di gestione del risparmio senza prescrizioni, condizioni o limitazioni. Pochi giorni fa, l’assemblea degli azionisti di Banco Bpm aveva approvato la modifica delle condizioni dell’opa su Anima, autorizzando il rialzo del corrispettivo da 6,2 a 7 euro ad azione

Banco Bpm e Banco Bpm Vita hanno ottenuto il nulla osta della Banca d’Italia all’acquisizione indiretta del controllo nelle società di gestione del risparmio del gruppo Anima. Come si legge in una nota, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Banco Bpm Vita sulla totalità delle azioni ordinarie di Anima Holding, Banco Bpm e Banco Bpm Vita “hanno ottenuto il nulla osta da parte della Banca d’Italia in relazione all’acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo nelle società di gestione del risparmio controllate da Anima, senza prescrizioni, condizioni o limitazioni”. La relativa condizione di efficacia all’offerta si considera pertanto avverata.

Pochi giorni fa, l’assemblea degli azionisti di Banco Bpm aveva approvato la modifica delle condizioni dell’opa su Anima, autorizzando il rialzo del corrispettivo da 6,2 a 7 euro ad azione e dando al consiglio di amministrazione la facoltà di procedere anche in assenza dei benefici del Danish Compromise e anche in caso di conseguimento di una partecipazione inferiore al 66,67%. A favore della proposta si era espresso il 97,64% del capitale presente