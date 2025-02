Banca Generali e Microsoft portano l’intelligenza generativa nella consulenza finanziaria

Tra Banca Generali e Microsoft partnership strategica con il colosso americano per introdurre l’intelligenza artificiale generativa nel settore. L’obiettivo è rendere più efficiente e personalizzata l’esperienza

Banca Generali e Microsoft aprono la strada a una nuova era nella consulenza finanziaria. Come riporta Milano Finanza, la banca del Leone ha stretto una partnership strategica con il colosso americano per introdurre l’intelligenza artificiale generativa nel settore. L’obiettivo? Rendere più efficiente e personalizzata l’esperienza sia per i private banker che per i clienti.

Microsoft 365 Copilot: un assistente virtuale per i private banker

Al centro di questa collaborazione c’è Microsoft 365 Copilot, un assistente AI avanzato basato sul modello linguistico di ChatGPT, sviluppato da OpenAI (azienda in cui Microsoft ha investito oltre 10 miliardi di dollari).

Copilot sarà a disposizione dei private banker e del personale di Banca Generali per supportarli nelle attività quotidiane: dall’organizzazione delle email su Outlook alle riunioni su Teams, fino all’analisi dei dati su Excel. Circa il 60% dei dipendenti potrà accedere a una versione personalizzata dell’assistente, integrata nei principali strumenti Microsoft già in uso.

Innovazione e formazione per una consulenza più efficiente

La partnership si sviluppa su due fronti:

Soluzioni avanzate di intelligenza artificiale : Banca Generali e Microsoft lavoreranno insieme per creare strumenti in grado di migliorare l’efficienza operativa e personalizzare l’offerta finanziaria. Questo permetterà ai consulenti di proporre soluzioni sempre più su misura per i clienti.

: Banca Generali e Microsoft lavoreranno insieme per creare strumenti in grado di migliorare l’efficienza operativa e personalizzare l’offerta finanziaria. Questo permetterà ai consulenti di proporre soluzioni sempre più su misura per i clienti. AI Ambassador: La trasformazione digitale passa anche dalla formazione. Verrà avviato un programma per formare un gruppo di esperti interni, gli “AI Ambassador”, incaricati di favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale in vari ambiti aziendali.

I commenti

“Il settore finanziario è quello dove è atteso l’impatto maggiore dell’AI generativa e dove i casi d’uso sono a maggiore maturità per nuovi livelli di produttività e servizi ai clienti – ha commentato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia –. Stiamo collaborando con Banca Generali nel processo di adozione e utilizzo di AI Generativa per fornire ai propri dipendenti e private banker nuovi strumenti in grado di ottimizzarne produttività e collaborazione e per creare soluzioni innovative e servizi a vantaggio dei clienti”.

“Negli ultimi anni abbiamo costruito una solida infrastruttura progettata per sostenere il futuro delle applicazioni AI nella nostra organizzazione a vantaggio dell’eccellenza e della distintività del nostro modello di consulenza – ha dichiarato Gian Maria Mossa, ceo di Banca Generali –. Le nostre iniziative in ambito di intelligenza artificiale mirano a rendere l’esperienza del cliente più personalizzata e tempestiva: stiamo infatti sviluppando soluzioni che offriranno un coinvolgimento continuo e arricchiranno ogni interazione”.