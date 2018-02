Alleanza Assicurazioni festeggia i 120 anni con dei conti da record

L’Ad Davide Passero ha annunciato a Genova i risultati del 2017: produzione al massimo storico, raccolta sfiora i 5 miliardi – Alleanza sale al quinto posto tra le compagnie Vita.

Ritorno alle origini per Alleanza Assicurazioni che sceglie ancora una volta Genova – la città dove fu fondata nel 1898 – per riunire dipendenti e manager di Rete di tutta Italia in occasione del suo 120° anniversario. Alla Convention annuale, che si è tenuta oggi ai Magazzini del Cotone, l’Amministratore Delegato, Davide Passero, ha annunciato i risultati da record del 2017 e delineato la strategia di crescita sostenibile davanti ad una platea di 700 persone ed oltre 15.000 collaboratori collegati in diretta streaming.

“Da 120 anni Alleanza cresce insieme al nostro Paese accanto alle famiglie italiane – Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia ha dichiarato -. Un cammino lungo, affascinante e ricco di sfide, che Alleanza ha saputo sempre cogliere trasformandole in successi. Negli anni, alla solidità della struttura della Compagnia e al suo modello unico di rete agenziale, si è affiancata una grande dinamicità nel cogliere, prima di altri, i segnali provenienti del mercato e dal contesto socio-economico: come dimostra il recente completamento del più grande programma di digitalizzazione europeo”.

Nel 2017, a fronte di un mercato Vita in contrazione, la nuova produzione di Alleanza, è cresciuta del 9% arrivando a € 2,2 miliardi e portando la Raccolta Totale a € 4,9 miliardi, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni ha commentato: “Negli ultimi tre anni abbiamo impresso un’accelerazione alla nostra organizzazione in un momento di grande cambiamento dove sono i clienti ad essere protagonisti. Ci siamo focalizzati su importanti investimenti in prodotti, formazione e tecnologia per garantire più elevati standard di consulenza e assistenza verso i clienti. Questa strategia di crescita sostenibile ci ha consentito di ottenere risultati in costante crescita e di conseguire il nuovo record storico di produzione a 2,2 miliardi”.

Nel dettaglio, negli ultimi tre anni, la Nuova Produzione è cresciuta del 34,2% (2,2 miliardi 2017 vs 2014 -1,6 Mld) e la Raccolta Netta è più che raddoppiata (passando da 740 Mln nel 2014 a € 1,6 Mld nel 2017). Risultati positivi che, nell’ultimo triennio, hanno consentito ad Alleanza di guadagnare quattro posizioni nella classifica italiana delle Compagnie Vita, passando dalla 9° alla 5° posizione. Inoltre, il completamento della digitalizzazione della rete e l’innalzamento degli standard di servizio hanno migliorato la soddisfazione del Cliente: l’Nps (Net promoter score) di quest’anno ha raggiunto il 17,3%, più che raddoppiato rispetto al 7,3% del 2016.

La Convention annuale è stata anche l’occasione per lanciare Smart Capital, il nuovo piano di risparmio intelligente che completa la gamma dei prodotti ibridi della Compagnia. Smart Capital è pensato per un cliente con profilo di rischio medio-basso che vuole intraprendere un piano di risparmio nel medio periodo (5-10 anni); cerca la massima flessibilità d’investimento scegliendo un mix tra la Gestione separata San Giorgio e 3 fondi OICR a diverso grado rischio; e un può optare per livelli di protezione differenziati per sé e per la propria famiglia.