Venezia: con il progetto culturale “Dorsoduro Museum Mile” tornano le visite guidate ai musei

A giugno tornano le visite guidate gratuite condotte da direttori e curatori dei musei del Dorsoduro Museum Mile, per accompagnare il pubblico tra le opere più suggestive con accesso a tariffa ridotta nelle sedi museali che compongono il miglio dell’arte

Dorsoduro Museum Mile è il percorso culturale attraverso otto secoli di storia dell’arte lungo il sestiere di Dorsoduro, che vede insieme Gallerie dell’Accademia, Galleria di Palazzo Cini, Collezione Peggy Guggenheim e Punta della Dogana – Pinault Collection, presenta la seconda edizione di un inedito ciclo di visite guidate, condotte da direttori e curatori delle quattro istituzioni e dedicate ad alcune tematiche trasversali all’arte di ogni tempo, dall’antico al contemporaneo, attraverso le collezioni e le esposizioni in corso.

L’iniziativa “Le guide del Miglio”

Il progetto propone quattro visite gratuite tutti i lunedì di giugno, alle ore 12, nelle quattro istituzioni del Dorsoduro Museum Mile. Ad accompagnare il pubblico ci saranno in via eccezionale i direttori e i curatori di Gallerie dell’Accademia, Galleria di Palazzo Cini, Collezione Peggy Guggenheim e Punta della Dogana. La partecipazione alle visite è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili, acquistando il biglietto d’ingresso alla mostra di riferimento. Il visitatore che acquista un biglietto a pagamento in uno dei musei del Dorsoduro Museum Mile o è titolare della Membership Card di una delle istituzioni, ha diritto a un biglietto di ingresso a prezzo ridotto nelle altre sedi partner, entro sette giorni dalla data di acquisto. Nel mese di giugno, il biglietto d’ingresso acquistato in occasione di una delle “Guide del Miglio”, sarà eccezionalmente valido per ottenere la riduzione nelle altre date del programma di visite guidate.

Le quattro visite

Le quattro visite dedicate a spazio e architettura si svolgeranno il 9 giugno alle Gallerie dell’Accademia, il 16 giugno alla Galleria di Palazzo Cini, il 23 giugno alla Collezione Peggy Guggenheim, il 30 giugno a Punta della Dogana – Pinault Collection.

Primo appuntamento, lunedì 9 giugno alle Gallerie dell’Accademia, il pubblico avrà modo di scoprire come è nato il concetto moderno di corpo, inteso anche come spazio di rappresentazione culturale, attraverso le opere della mostra Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione. La visita sarà condotta dal direttore e curatore della mostra Giulio Manieri Elia.

Secondo appuntamento, in programma il 16 giugno alla Galleria di Palazzo Cini, il Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini, Luca Massimo Barbero, condurrà i visitatori tra le sale del palazzo, frutto dell’unione di due antichi palazzi cinquecenteschi, quello fatto realizzare per Elisabetta Venier Foscari tra 1563 e 1565 e quello contiguo, già dei Grimani del ramo di Santa Maria Formosa.

Il 23 giugno sarà la volta della Collezione Peggy Guggenheim con la direttrice Karole P. B. Vail che introdurrà al pubblico l’attuale mostra temporanea Maria Helena Vieira da Silva. Anatomia di uno spazio, dedicata a una delle voci più originali del XX secolo, le cui tele esplorano proprio il legame tra astrazione e figurazione in spazi e architetture immaginari e reali.

Il percorso si concluderà il 30 giugno a Punta della Dogana – Pinault Collection con l’intervento del direttore Bruno Racine che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle monumentali sculture di Thomas Schütte in dialogo con le sale dello storico edificio restaurato da Tadao Ando, nel cuore della mostra “Genealogies”.

Nel mese di giugno, il biglietto d’ingresso acquistato in occasione di una delle visite del programma “Le guide del Miglio”, sarà eccezionalmente valido per ottenere la riduzione presso le altre istituzioni nei giorni preposti alle successive visite guidate.

A settembre, sono in programma nuove visite speciali con i Direttori e curatori del Dorsoduro Museum Mile in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28.