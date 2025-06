Turismo, Bankitalia: +4,5% la spesa dei viaggiatori italiani all’estero. Surplus a 21,2 miliardi (1% del Pil)

Turismo, l’indagine di Bankitalia: nel 2024 la bilancia dei pagamenti dell’Italia ha confermato la tendenza positiva osservata nel triennio precedente: il surplus ha raggiunto 21,2 miliardi di euro, pari all’1% del Pil

Turismo: nel 2024 la bilancia dei pagamenti dell’Italia ha confermato la tendenza positiva osservata nel triennio precedente: il surplus ha raggiunto 21,2 miliardi di euro, pari all’1% del Pil, come nel 2019. La cifra emerge dall’indagine sul turismo internazionale condotta dalla Banca d’Italia.

Turismo, l’indagine di Bankitalia

Tra gli altri Paesi dell’area dell’euro, il saldo della bilancia turistica rispetto al Pil è aumentato anche in Spagna e in Portogallo. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 5% in termini nominali (di quasi il 4% in termini reali), in misura sostanzialmente analoga per i viaggiatori provenienti da paesi dell’Unione europea e da quelli extra Ue, in un contesto di normalizzazione dei flussi turistici dopo la pandemia del 2020-21.

Turismo, la spesa dei viaggiatori italiani all’estero

Sono aumentate soprattutto le entrate da alcuni Paesi dell’area dell’euro, principalmente Germania e Spagna, e dall’Asia; per i viaggiatori provenienti dall’America, il contributo positivo dei turisti canadesi ha più che compensato quello negativo degli statunitensi.

Anche nel 2024 l’incremento delle entrate turistiche ha riguardato principalmente i viaggi per vacanza, soprattutto culturali e presso città d’arte, confermando così il primato di questa tipologia tra le scelte dei viaggiatori stranieri.

La spesa dei viaggiatori italiani all’estero è cresciuta del 4,5% in termini nominali, dello 0,9% in termini reali. La spesa è aumentata soprattutto nei paesi dell’area dell’euro e per motivi di vacanza. Sulla base di dati provvisori relativi al primo trimestre 2025, l’avanzo della bilancia turistica è stato superiore del 15% rispetto a quello dello stesso trimestre dell’anno precedente, con una crescita della spesa dei turisti stranieri in Italia pari al 6,4 per cento.