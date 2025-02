Trump vuole Putin di nuovo nel G7 e accelera con la Russia sulla pace in Ucraina: ira di Zelensky e porte chiuse all’Europa

Al via la Conferenza sulla sicurezza di Monaco in un clima incandescente: Trump accelera con la Russia sui negoziati per la pace in Ucraina, per la Cina un posto al tavolo ma l’Europa dimenticata. Il presidente Usa annuncia dazi reciproci con l’Ue mentre Apple e Google ripristinano TikTok nei loro app store

Si apre oggi, in un clima incandescente, la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, con i riflettori puntati sui rapporti tra Ue e Usa, le spese per la Difesa e l’avvio dei negoziati per la pace in Ucraina. A margine della riunione, che vedrà molti incontri collaterali, sarebbe previsto un bilaterale tra Volodymyr Zelensky e il vicepresidente americano JD Vance.

Trump: cosa ha detto sui negoziati di pace in Ucraina

Nel mentre, Donald Trump ha annunciato ieri sera anche un incontro tra funzionari americani, ucraini e russi, che dovrebbero poi rivedersi la prossima settimana in Arabia Saudita. Ma Kiev smentisce, ricordando che dal 2022, anno dell’invasione, la Russia non partecipa alla Conferenza. Il presidente Usa offre un posto al tavolo del negoziato alla Cina, lasciando invece, per ora, le porte chiuse all’Europa. Quanto a Vladimir Putin, irritazione anche per le parole pronunciate – secondo Bloomberg – da Trump: “Credo a Putin quando si tratta di pace in Ucraina, mi piacerebbe riaverlo al G7, la Russia dovrebbe sedersi al tavolo”.

Ucraina, la posizione di Kiev

L’Ucraina, dunque, non prevede di tenere colloqui con la Russia a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo ha affermato il consigliere per la comunicazione di Zelensky. Il consigliere, Dmytro Lytvyn, ha aggiunto che il presidente ucraino ritiene che gli Stati Uniti, l’Europa e l’Ucraina abbiano bisogno di una posizione comune prima di iniziare i colloqui con Mosca. Trump ha dichiarato in precedenza che i funzionari statunitensi e russi si incontreranno a Monaco e che anche l’Ucraina è stata invitata. “Non sono previsti colloqui con i russi a Monaco”, ha detto Lytvyn.

Trump, i dazi reciproci con l’Europa

“L’Ue è molto difficile con noi, tassa le nostre aziende a livelli mai visti prima. Si approfittano di molte cose”. Il presidente Usa annuncia dunque i dazi reciproci: “Arriveranno presto. L’Ue è stata brutale sul commercio contro di noi: ha fatto causa a Apple e Google”. Trump incontra il leader indiano Modi poco dopo avere preannunciato l’imposizione di dazi sulle auto e non solo, e afferma: “Se loro ci tassano, noi tassiamo loro, allo stesso modo”. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, annunciando misure contro il caro bollette, non nasconde i timori per le possibili conseguenze dei dazi Usa. Poi Trump precisa: “Lavoreremo per rafforzare le rotte commerciali: andranno dall’India a Israele e l’Italia, fino ad arrivare agli Stati Uniti”, ha detto in conferenza stampa con Modi. L’India acquisterà petrolio e gas dagli Stati Uniti. La Cina, intanto, mette in guardia dai dazi del 25 per cento sull’acciaio già decisi da Trump: “Avranno un impatto negativo sulla siderurgia globale”.

Apple e Google ripristinano TikTok?

E proprio su Apple e Google arrivano le novità: entrambe ripristinano la cinese TikTok nei loro app store dopo aver ricevuto una lettera di rassicurazioni dalla ministra della Giustizia americana Pam Bondi. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Apple e Google avevano rimosso TikTok il mese scorso per adeguarsi alla legge di Joe Biden, che prevedeva la vendita delle attività americane della popolare app o il suo divieto. Donald Trump appena insediato aveva dato indicazione al dipartimento di Giustizia di non prendere alcuna misura per 75 giorni, durante i quali l’amministrazione avrebbe lavorato a un accordo.