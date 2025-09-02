Sinner vince 3-0 contro Bublik. Ai quarti degli Us Open derby tutto italiano contro Musetti

Due partite dominate e due vittorie convincenti per Sinner e Musetti contro Bublik e Munar. Domani il derby italiano. Ai quarti anche Paolini-Errari, si fermano agli ottavi Vavassori-Bolelli

Ai quarti di finale degli Us Open ci sarà un derby tutto italiano. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti infatti si sfideranno in una prima per il tennis azzurro dopo le vittorie ottenute agli ottavi, rispettivamente, contro il kazako Alexander Bublik e lo spagnolo Jaume Munar.

Sinner vince 3-0 contro Bublik

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di Flushing Meadows battendo senza patemi il kazako Alexander Bublik, con un punteggio di 6-1 6-1 6-1. All’azzurro numero uno al mondo è bastata un’ora e 21 minuti per superare l’avversario, l’unico ad averlo battuto insieme a Carlos Alcaraz nel 2025. Sugli spalti a seguire l’incontro anche Anna Wintour e gli attori Rami Malek e Alec Baldwin.

“Sono molto contento. Grazie a tutti”, ha detto a caldo Sinner al termine dell’incontro con Bublik. “Ci conosciamo bene; si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio”, ha raccontato Sinner parlando del breve scambio di parole con il kazako all’uscita del campo. I microfoni hanno catturato Bublik dire “io non sono male, ma tu sei ‘the goat'”, il migliore di tutti i tempi (greatest of all times). Un complimento che ha fatto aprire in un grande sorriso Sinner.

In merito al prossimo incontro con Musetti, il numero uno al mondo ha commentato: “Il tennis italiano è in grande forma e Lorenzo è uno dei migliori. Da un punto di vista italiano è bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale”.

Musetti batte Munar

Ad augurarsi lo scontro con Sinner era stato anche lo stesso Musetti, uscito vincitore dall’incontro con lo spagnolo Jaume Munar con un perentorio 6-3 6-0 6-1. “Mi piacerebbe giocare di più contro Jannik”, “perché a livello di ambizione vorrei provare a battere il numero uno al mondo“, ha detto il tennista toscano prima della discesa in campo di Sinner.

Musetti ha definito l’altoatesino “il giocatore migliore al mondo: un campione. Ma – ha osservato – la pressione sarà soprattutto su di lui” e di questo il carrarino potrebbe trarre vantaggio nei quarti dello slam statunitense. “Sapevo che oggi sarebbe stata dura, non riesco a parlare, sono emozionato – ha detto Musetti dopo la vittoria contro Munar – L’ultimo mese è stato terribile, ero triste per il mio tennis, il mio gioco. Ma il tennis è così, devi essere presente. Sono fiero di quello che ho fatto nelle ultime settimane. Grazie al mio team che mi ha appoggiato sempre. Oggi ho giocato una partita molto solida, non sbagliavo mai. Grazie a tutti gli italiani è sempre bello avere un tifo fuori casa speriamo di un derby con Jannik non vedo l’ora di scoprire chi sarà il mio prossimo avversario”, ha concluso.

Anche Paolini ed Errani ai quarti

Ad accedere ai quarti, stavolta nel doppio femminile, ci sono anche Jasmine Paolini e Sara Errani che agli ottavi hanno battuto 6-1 2-6 6-3 la coppia formata dall’ungherese Fanny Stollar e dalla taiwanese Fang-Hsien Wu. Al prossimo turno sul cemento di Flushing Meadows la Paolini e la Errani sfideranno la statunitense Asia Muhammad e la nederlandese Demi Schuurs, settime nel seeding dello slam statunitense. Andrea Vavassori e Simone Bolelli si sono invece fermati agli ottavi, perdendo per 6-7(4/7) 7-6(7/2) 7-6(10/6) contro gli statunitensi Robert Cash e Jj Tracy.