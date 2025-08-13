Sinner sfida Mannarino oggi all’Atp Cincinnati: a che ora gioca e dove vedere l’incontro. Nardi-Alcaraz nella notte

Jannik Sinner affronta Adrian Mannarino oggi negli ottavi di finale dell’Atp Cincinnati, match in programma sul Campo Centrale non prima delle 19:00 italiane. Nella notte italiana Luca Nardi sfida Carlos Alcaraz

Oggi, mercoledì 13 agosto, Jannik Sinner torna sul cemento di Cincinnati per gli ottavi di finale dell’Atp contro Adrian Mannarino. La sfida si giocherà sul campo centrale come seconda partita del programma diurno, quindi realisticamente il numero uno del mondo non scenderà in campo prima delle 19:00 italiane, subito dopo il match inaugurale tra Tiafoe e Rune. Naturalmente, se il primo incontro dovesse trasformarsi in set lunghi o tie-break interminabili, anche l’orario di Sinner potrebbe slittare. Dopo le vittorie convincenti contro Galan e Diallo, il numero uno del mondo punta ora ai quarti, dove incontrerà il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Bonzi. L’altoatesino è anche il campione in carica (e numero uno al mondo da 62 settimane di fila) e ha già superato Mannarino in tutte e tre le precedenti sfide sul cemento.

Oltre a Sinner, i riflettori saranno puntati anche su Luca Nardi e sulle coppie italiane Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini, ancora in corsa nei rispettivi tabelloni di doppio.

Cincinnati 2025, Sinner-Mannarino oggi: orario e programma

Match: ottavi di finale Atp Cincinnati

Giorno: mercoledì 13 agosto 2025

Campo: Centrale

Orario indicativo: non prima delle 19:00 italiane

Match precedente: Tiafoe-Rune (inizio ore 17:00)

Adrian Mannarino, l’avversario di Sinner agli ottavi

Adrian Mannarino, numero 89 Atp, è un veterano noto per il suo gioco sul cemento e sulle superfici veloci. Francese, nato il 29 giugno 1988 a Soisy-sous-Montmorency, ha conquistato 5 titoli Atp su 15 finali disputate, raggiungendo il best ranking di 17° nel gennaio 2024. Specialista della volée e tifoso del Psg, Mannarino ha eliminato la testa di serie numero 13 Tommy Paul a Cincinnati 2025 e cerca conferme sul cemento americano.

Le statistiche sorridono a Sinner: tre incontri, tre vittorie, tutte sul cemento. Dal successo in due set a Sofia 2020, passando per il Canada 2022 e Indian Wells 2023, l’azzurro ha sempre avuto la meglio. Tuttavia, ogni partita può riservare colpi di scena, e Mannarino proverà a rendere difficile la difesa del titolo da parte del numero uno al mondo.

Cincinnati: Nardi-Alcaraz stanotte, anche due doppi oggi

Luca Nardi sfida Carlos Alcaraz negli ottavi di finale nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 agosto, non prima dell’1:00 italiana sul Campo Centrale. Ripescato come lucky loser dopo l’eliminazione nelle qualificazioni, Nardi ha sfruttato al meglio l’occasione: vittorie in rimonta su Thiago Tirante e Denis Shapovalov, poi il ritiro di Jakub Mensik mentre era avanti 6-2, 2-1. Alcaraz, numero 2 del mondo, ha battuto Hamad Medjedovic 6-4, 6-4 nel turno precedente.

Tra gli altri azzurri in campo oggi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocano negli ottavi del doppio maschile contro la coppia statunitense Tracy-Cash, mentre Sara Errani e Jasmine Paolini cercano l’accesso ai quarti del doppio femminile contro Magda Linette e Clara Tauson.

Cincinnati, dove vedere Sinner-Mannarino e Nardi-Alcaraz in Tv e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), con possibilità di visione in 4K su Sky Sport 4K (213) per gli utenti Sky Q. In streaming, l’incontro sarà disponibile su Sky Go e Now, riservato agli abbonati.