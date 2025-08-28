Sinner-Popyrin oggi agli Us Open 2025: in palio il terzo turno. In campo anche Musetti e Cobolli: ecco il programma

Il numero 1 al secondo turno dell’ultimo Slam dell’anno affronterà l’australiano nel pomeriggio. Attesa anche per Musetti e Cobolli, mentre Jasmine Paolini e Luciano Darderi hanno già conquistato l’accesso al terzo turno

Oggi Jannik Sinner affronterà l’australiano Alexei Popyrin sull’Arthur Ashe Stadium per accedere al terzo turno degli Us Open. Dopo il convincente debutto contro Vit Kopriva, il numero 1 del mondo punta a confermare il suo stato di forma e a proseguire il cammino nello Slam di New York. Oltre a Sinner, grande attenzione anche per Lorenzo Musetti, testa di serie n.10, che affronta il belga David Goffin, e per Flavio Cobolli, impegnato contro lo statunitense Jenson Brooksby. Nel doppio femminile, debutto allo Us Open 2025 per la coppia Errani/Paolini, pronta a rappresentare l’Italia a Flushing Meadows.

Sinner-Popyrin oggi agli Us Open: orario e diretta

Il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin è uno degli appuntamenti più attesi del secondo turno, giovedì 28 agosto, dalle 17.30 italiane (11.30 locali) sull’Arthur Ashe Stadium, subito dopo la partita tra Iga Swiatek e Suzan Lamensche aprirà il programma di giornata. Per i due sarà la seconda sfida in carriera: a Madrid 2021 Popyrin aveva vinto 7-6(5), 6-2. Da allora, però, molto è cambiato: Sinner aveva affrontato Popyrin anche all’inizio del 2025, durante la Opening Week di Melbourne, in un’esibizione vinta 6-4, 7-6 in circa cento minuti, con 12 ace e un tie-break chiuso con una palla corta da manuale.

In caso di vittoria, Sinner affronterà il vincente tra Denis Shapovalov e il francese Royer, con un possibile ottavo di finale contro Tommy Paul o Alexander Bublik. Oltre al tabellone, resta l’obiettivo di difendere la vetta del ranking Atp, tallonato da vicino da Carlos Alcaraz.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, NOW, Sky Go, e anche in chiaro su SuperTennis e supertennis.tv.

Us Open 2025: il programma completo di giovedì 28 agosto

Alle 17.00 prenderà il via il match di Musetti contro David Goffin sul Louis Armstrong Stadium, trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Nello stesso orario, sul Grandstand, scenderanno in campo T. Boyer e A. Rublev, mentre sul Campo 10 si giocherà Adam Walton contro Coleman Wong. Sul Campo 11 saranno previsti altri incontri maschili e femminili sui canali Sky 252 e 253, tra cui Sakkari-Bondar.

Sul centrale Arthur Ashe Stadium, dalle 17.30, toccherà a Iga Swiatek affrontare l’olandese Suzan Lamens, seguita subito dopo dall’attesissimo Sinner-Popyrin. Alle 18.10, invece, saranno in campo Flavio Cobolli contro Jenson Brooksby sul Campo 17, Denis Shapovalov contro V. Royer sul Campo 7, Khachanov contro Majchrzak sul Campo 11 e Leandro Riedi contro Francisco Cerúndolo sul Campo 5.

Il debutto nel doppio femminile di Errani/Paolini contro Boisson/Maria è previsto dopo le 20.30 sui canali 252. In prima serata, dalle 22.10, scenderanno in campo Stefanos Tsitsipas e Daniel Altmaier sul Grandstand, mentre alle 23.00sul Campo 17 si giocherà Shintarō Mochizuki contro Alex de Minaur. La notte italiana prosegue con match come Zverev-Fearnley e Vekic-Gauff, in contemporanea a Borges-Paul, mentre sugli altri campi si giocheranno Naomi Osaka contro Baptiste, Andrey Rublev contro Boyer e i confronti tra Bublik, Auger-Aliassime e Khachanov sui canali 251, 252 e 253.

Us Open 2025: Paolini e Darderi al terzo turno

Prosegue il buon momento del tennis italiano con Jasmine Paolini e Luciano Darderi, entrambi qualificati al terzo turno. La 29enne toscana, ottava testa di serie, ha superato in due set la giovane americana Iva Jovic (17 anni, n.73 Wta) con il punteggio di 6-3, 6-3, mostrando solidità al servizio e precisione nei momenti chiave. Venerdì 29 agosto affronterà la ceca Marketa Vondrousova (n.60 Wta ed ex n°6).

Sul lato maschile, Darderi (n. 34 Atp) ha sconfitto lo statunitense Eliot Spizzirri (23 anni, n. 127 Atp) in quattro set, 6-0, 7-6, 2-6, 6-4, guadagnando l’accesso al terzo turno dove lo attenderà il numero 2 del mondo Alcaraz, che nella notte ha superato Mattia Bellucci per 6-1, 6-0, 6-3. Darderi ha gestito con attenzione i momenti chiave, in particolare il tie-break del secondo set, confermando la sua competitività ai massimi livelli.

Dove vedere lo Us Open 2025 in tv e streaming

Gli appassionati avranno a disposizione fino a sette canali Sky dedicati ogni giorno, con il servizio Diretta Tennis su Sky Sport Mix per passare da un campo all’altro in tempo reale. Su Now sarà disponibile anche l’opzione Extra Match, che consente di seguire campi aggiuntivi con feed curati da Atp e Wta. Per chi non è abbonato, sarà possibile seguire gli incontri in chiaro su SuperTennis e sulle sue piattaforme digitali.