Sinner batte Diallo tra blackout e tie-break a Cincinnati, prossimo avversario Mannarino agli ottavi. Fuori Sonego

Sinner supera il canadese Gabriel Diallo 6-2 7-6 in un match difficile, segnato da interruzioni e da un secondo set molto combattuto. Agli ottavi affronterà Adrian Mannarino. Sonego lotta ma cede a Taylor Fritz in due set

Partita più complicata del previsto per Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 del mondo batte il canadese Gabriel Diallo 6-2 7-6 in 1 ora e 52 minuti, in un match segnato da blackout, interruzionitecniche e un secondo set molto più combattuto del primo. Agli ottavi sfiderà il francese Adrian Mannarino che ha battuto Tommy Paul in tre set (5-7, 6-3, 6-4).

Eliminato invece Lorenzo Sonego, battuto 7-6 7-5 da Taylor Fritz. L’americano, solido al servizio (13 ace) e lucido nei momenti chiave, affronterà agli ottavi la rivelazione francese Terence Atmane.

Sinner batte Diallo tra blackout e allarmi: ecco cosa è successo

Tre doppi falli e un errore di dritto costano a Sinner il break in apertura (0-2), ma Diallo restituisce subito il favore con un controbreak a zero. L’altoatesino prende il comando, sfrutta la profondità di risposta per strappare di nuovo il servizio e, dopo un’interruzione di oltre quattro minuti nel settimo game per problemi tecnici, ottiene un altro break e chiude 6-2 al secondo set point, infilando sei game consecutivi. Nel primo parziale colleziona 11 palle break e vince oltre il 60% dei punti in risposta.

Nel secondo set il canadese alza il livello: prime in campo dal 55% al 69%, variazioni più frequenti e un serve&volley efficace per spezzare il ritmo dell’azzurro. Sul campo centrale, però, è scattato un allarmeantincendio nelle suite, costringendo giocatori e spettatori a una lunga pausa tra sirene e incertezze. Dopo un’attenta verifica, il gioco è finalmente ripreso: Sinner, al 50% di prime totali e con cinque doppi falli complessivi, non concede break ma vede annullata l’unica chance con un ace sul 5-5. Al tie-break Diallo sale 6-5 e si procura un set point, cancellato da Jannik con una risposta millimetrica sulla riga. L’azzurro chiude 8-6, firmando la 23ª vittoria consecutiva sul cemento, traguardo che dal 2000 hanno raggiunto solo Federer, Nadal, Djokovic e Murray.

Appena finito il match, l’urlo verso il box: “Prenotate un campo”. Segno che, nonostante la vittoria, il numero uno vuole ancora di più.

Cincinnati, Sinner contro Mannarino agli ottavi: data e orario

Jannik affronterà Mannarino negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati mercoledì 13 agosto sul P&G Center Court, con orario ancora da definire.

Nei precedenti incontri, l’altoatesino guida 3-0 contro il francese. L’ultimo confronto risale al Masters 1000 di Indian Wells 2023, con vittoria di Sinner, che ha perso solo un set contro il francese al Canada Open 2022. Ora i due si sfidano a Cincinnati con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale.

Masters 1000 Cincinnati: oggi Nardi, Paolini e Bronzetti

Martedì 12 agosto occhi puntati su Luca Nardi, atteso al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, reduce dalla prestigiosa vittoria su Denis Shapovalov, affronta il giovane talento ceco Luka Mensik nella seconda partita sul Campo 3, con inizio programma alle 17 italiane. Per Nardi è la seconda volta in carriera al terzo turno di un torneo “1000”, occasione ideale per confermare la crescita degli ultimi mesi.

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini – reduce dal successo in doppio con Sara Errani su Danilovic e Potapova – se la vedrà sul Grandstand con l’americana Ashlyn Krueger (secondo match). Lucia Bronzetti, invece, scenderà in campo per la quarta partita sul Campo 3 contro la lettone Jelena Ostapenko.