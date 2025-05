Sinner-Alcaraz, oggi la finale degli Internazionali d’Italia: orario e dove vederla

Oggi al Foro Italico la finalissima tra Sinner e Alcaraz (ore 17) per il titolo maschile. Diretta su Rai, Sky, NOW e Tennis TV. Vittoria anche nel doppio femminile per Paolini in coppia con Errani. Il tennis azzurro sogna un weekend da leggenda

È la finale che tutti sognavano, quella che il mondo del tennis attendeva da mesi: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, una rivalità destinata a segnare un’epoca, sulla scia dei leggendari duelli tra Federer e Nadal. Oggi pomeriggio, sul Campo Centrale del Foro Italico, i due giovani fuoriclasse si affrontano per il titolo degli Internazionali BNL d’Italia 2025, in un match che promette spettacolo e intensità.

Sinner, numero 1 del mondo, è il primo italiano dopo Adriano Panatta nel 1978 a raggiungere la finale del Masters 1000 romano. Il pubblico del Foro è pronto a spingerlo verso un traguardo storico: riportare il trofeo in Italia 49 anni dopo l’ultimo trionfo.

Il sabato ha già regalato un’emozione senza precedenti al tennis azzurro con Jasmine Paolini che ha conquistato il titolo del singolare femminile, prima italiana a riuscirci dopo 45 anni. Un’impresa straordinaria, completata oggi con clamoroso “double” vincendo anche la finale del doppio contro Kudermetova e Mertens. “Due settimane a Roma pazzesche e indimenticabili”, è il commento all’unisono delle due azzurre. “Siete speciali. Oggi abbiamo giocato tre contro due. Ora forza Jannik”.

Sinner, una rimonta da campione contro Paul

E nel pomeriggio l’attenzione del Foro sarà tutta ora per Jannik per completare un weekend da favola per il tennis azzurro. L’accesso alla finale per l’altoatesino è arrivato dopo una semifinale in rimonta contro lo statunitense Tommy Paul. Dopo un primo set da incubo, perso 1-6 in soli 28 minuti, Sinner ha ritrovato il suo tennis travolgente, chiudendo con un netto 6-0 6-3. È la 26ª vittoria consecutiva per il numero 1 del ranking ATP, rientrato in campo a Roma dopo lo stop di tre mesi causato dalla vicenda Clostebol. “Non ho cominciato benissimo, ma questo è lo sport: ogni giorno può cambiare tutto”, ha dichiarato Jannik, ancora alle prese con fastidi a una gamba legati a vesciche, ma determinato a dare il massimo.

È la prima finale romana in carriera per lui, e la possibilità di riportare il titolo in Italia dopo 49 anni fa vibrare il pubblico.

La marcia di Alcaraz: Musetti si ferma in semifinale

Il sogno di una finale tutta italiana si è infranto contro la solidità di Carlos Alcaraz, che ha sconfitto Lorenzo Musetti in due set (6-3, 7-6). Nonostante l’entusiasmo del pubblico e una grande lotta nel secondo parziale, il carrarino ha ceduto al tie-break, lasciando strada allo spagnolo che oggi gioca la sua prima finale a Roma.

Alcaraz arriva alla finale da numero 2 ATP (da lunedì) e con sei vittorie su dieci precedenti contro Sinner. I due si sono già affrontati sulla terra due volte, con una vittoria a testa. L’ultimo confronto risale alla finale di Pechino 2024, vinta dallo spagnolo.

Finale Sinner-Alcaraz: orario e dove vederla

La finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma oggi, domenica 18 maggio, non prima delle ore 17:00, sul Campo Centrale del Foro Italico. Prima, alle 12:00, si disputerà la finale del doppio femminile con Paolini ed Errani protagoniste.

La sfida sarà trasmessa:

In chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

e in streaming su Su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis

e In streaming su NOW e Sky Go

e Disponibile anche su Tennis TV per gli abbonati

Chi vince porta a casa quasi un milione di euro

Oltre alla gloria e alla storia, la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2025 mette in palio anche un premio importante. Il torneo maschile, il cui montepremi complessivo è salito a 8,1 milioni di euro, assegna 985.030 euro al vincitore del singolare, mentre al finalista andranno comunque 523.870 euro. Un riconoscimento concreto per chi riesce a emergere in uno dei Masters 1000 più prestigiosi del circuito.

Anche in campo femminile il trionfo ha un peso rilevante: Jasmine Paolini, vincitrice del singolare, si porta a casa 877.390 euro, cifra che conferma la crescente valorizzazione del torneo anche per il circuito WTA.

Con la Paolini già regina (insieme a Sara Errani anche nel doppio) e Sinner pronto a completare un weekend da leggenda, il tennis italiano nella non ha mai volato così in alto una singola competizione.

Ultimo aggiornamento ore 14,45