Sicurezza, il sindaco di Vicenza Possamai sveglia la sinistra: non si possono chiudere gli occhi

Il sindaco Pd di Vicenza reclama l’efficacia delle norme sulla sicurezza e fa appello anche alla sinistra perché si faccia carico di un’emergenza troppo spesso lasciata alla destra. Speriamo che il Pd si svegli e non si accontenti dei sit-in in Senato

Sulla sicurezza la sinistra non può pensare di cavarsela con i sit-in al Senato ed è ora che apra gli occhi e se ne faccia carico. E’ il giovane e assai dinamico sindaco Pd di Vicenza, Giacomo Possamai, a dirlo e non è la prima volta che prova con coraggio a smuovere la palude stagnante del Pd. “I cittadini – ha dichiarato al Foglio – hanno bisogno di vedere che le misure messe in campo per garantire la loro sicurezza sono efficaci. Se è stato disposto un allontanamento da un Comune o un Daspo da un’area precisa, il destinatario del provvedimento lì non ci deve stare. Purtroppo, tutti sappiamo che le misure non sono rispettate. Ma qui in gioco c’è il rispetto delle regole e tutti vogliamo che siano rispettate”. Servono buone norme ma serve anche che siano applicate per davvero e che siano efficaci. Possamai, che sognava di fare il sindaco di Vicenza fin da bambino e che ha vinto alla grande le ultime elezioni comunali in una regione incline ad ascoltare le sirene della Lega, non si appoggia alle ideologie ma guarda alla realtà come la conosce con la sua esperienza da amministratore locale. Le sue parole, racconta Il Foglio, hanno raccolto largo consenso tra i sindaci della sinistra in Veneto: speriamo che si svegli anche il vertice del Pd, Bravo, sindaco.