Roland Garros 2025: Sinner vince sul francese Gasquet. Derby Arnaldi-Cobolli e Cocciaretto-Alexandrova

Giornata di grande tennis al Roland Garros 2025, con protagonisti gli italiani Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto. Ecco il programma completo

Giovedì 29 maggio 2025 a Parigi è una giornata dal forte sapore italiano al Roland Garros, con tanti protagonisti azzurri pronti a dare spettacolo sulla terra rossa. Il momento clou della giornata è stato il secondo turno del numero 1 del mondo, Jannik Sinner, che è sceso in campo sul centrale Philippe Chatrier per affrontare il francese Richard Gasquet, alla sua ultima apparizione parigina. La partita si è conclusa con una vittoria del tennista azzurro (6-3, 6-0, 6-4). Nonostante Sinner abbia già vinto tutti e tre i precedenti contro Gasquet, l’atmosfera è stata speciale: il pubblico francese ha saluto con affetto uno dei suoi beniamini, mentre l’azzurro ha consolidato il suo cammino verso la seconda settimana dello Slam, dopo l’esordio vincente contro Rinderknech.

La giornata di ieri ha dimostrato quanto il tennis italiano stia vivendo un momento d’oro. Matteo Gigante ha firmato una vera impresa eliminando Stefanos Tsitsipas in quattro set, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4, mentre Lorenzo Musetti ha dominato con autorità il colombiano Daniel Elahi Galan, imponendosi con un netto 6-4, 6-0, 6-4. Ottima prova anche di Jasmine Paolini, che ha superato agevolmente l’australiana Ajla Tomljanovic nel singolare e, in coppia con Sara Errani, ha dominato la coppia Azarenka-Routliffe nel doppio, confermando la sua brillante forma in questo torneo.

Roland Garros, le partite del 29 maggio

Sul Campo 6, si è giocato il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi: a vincerlo è stato Cobolli. Il tennista romano, infatti, si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-3 6-3 6-7 6-1. Al terzo turno Cobolli sfiderà Alexander Zverev che ha battuto l’olandese Jesper de Jong,

Sempre sul Campo 6, prima del derby azzurro, è scesa in campo Elisabetta Cocciaretto, battuta per 2 set a 0 dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20, che cerca conferme dopo la vittoria al primo turno contro l’italiana Lucia Bronzetti.

Nel programma di oggi non mancano altri incontri di alto livello. Sul Suzanne Lenglen, il terzo match vedrà Novak Djokovic affrontare il francese Moutet, mentre in serata il Philippe Chatrier ospiterà la night session con Gaël Monfils che sfiderà Jack Draper non prima delle 20:15. Sul campo centrale e sul Suzanne Lenglen scenderanno in campo anche le stelle del tabellone femminile come Coco Gauff, Jessica Pegula e Madison Keys.

(Ultimo aggiornamento: ore 16.38 del 29 maggio 2025)