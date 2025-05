Roland Garros: Paolini batte Tomljanovic e vola al terzo turno. Bene anche Musetti. Sinner giovedì contro Gasquet

Prosegue la corsa degli azzurri al Roland Garros 2025: Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini si aggiudicano il terzo turno. Sinner, Cobolli e Arnaldi giocano giovedì. Il programma completo

La quarta giornata del Roland Garros ha inaugurato il secondo turno dello Slam parigino con Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e Matteo Gigante qualificati per il terzo. Passa anche Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e fresco vincitore del Masters 1000 di Roma, che ha superato in 4 set l’ungherese Marozsan (numero 56 ATP) con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-1, 6-2, chiudendo in poco meno di due ore una partita intensa e combattuta.

Roland Garros: Arnaldi epico, Cobolli impeccabile. Ora derby al secondo turno

Nella terza giornata hanno esordito quattro azzurri: Matteo Arnaldi compie un’impresa contro Felix Auger-Aliassime, rimontando da due set sotto e chiudendo 4-6, 4-6, 7-5, 6-4, 6-4. Flavio Cobolli domina Marin Cilic 6-2, 6-3, 6-4 e giovedì sfiderà Arnaldi al secondo turno. Eliminati Passaro (6-4, 4-6, 6-2, 6-3 contro De Jong) e Bellucci, battuto da Draper 7-5, 4-6, 7-6, 6-4. Fuori anche Daniil Medvedev, eliminato al quinto set da un ritrovato Cameron Norrie che ora dovrà affrontare l’argentino Gomez per un posto al terzo turno. Clamorosa eliminazione anche per Hubert Hurkacz, travolto dal 17enne Joao Fonseca 7-5, 6-4, 6-3. Ritiro a match in corso per Grigor Dimitrov, il quarto consecutivo in uno Slam. Avanzano senza problemi Novak Djokovic (6-2, 6-2, 6-3 su McDonald) e Alexander Zverev (6-3, 6-2, 6-2 su Tien). Qualche difficoltà per Andrey Rublev, che supera Harris 6-7, 6-3, 6-4, 7-5.

LEGGI ANCHE Sinner saldo al numero uno anche dopo Parigi: ecco perché

Il programma di oggi: Musetti e Paolini volano al terzo turno, Gigante sfida Tsitsipas

Lorenzo Musetti si qualifica al terzo turno del Roland Garros con una vittoria netta su Galan (6-4, 6-0, 6-4). Dopo un debutto semplice contro Hanfmann, il tennista azzurro conferma il suo ruolo di favorito nel tabellone, senza concedere rischi. Il prossimo match, in programma venerdì 30 maggio, vedrà Musetti sfidare Navone. Musetti è avanti 1-0 contro Navone e rimane favorito sulla terra battuta.

Anche Jasmine Paolini si qualifica per il terzo turno con una vittoria solida sull’australiana Ajla Tomljanovic (6-3, 6-3). Reduce dal titolo di Roma e con una striscia di otto vittorie consecutive, la toscana dimostra grande sicurezza sul Philippe Chatrier, dominando il match in un’ora e 21 minuti. Ora attende Starodubtseva, con un possibile quarto di finale contro Swiatek. Ma Paolini sarà protagonista anche nel doppio femminile, dove fa coppia con Sara Errani. Le due azzurre, fresche vincitrici a Roma e già trionfatrici a Doha, sono le seconde favorite del tabellone e aprono la loro corsa contro Azarenka e Routliffe.

Il giovane talento romano Matteo Gigante, numero 167 del ranking mondiale, ha stupito tutti imponendosi in quattro set (6-4, 5-7, 6-2, 6-4) contro il favorito Stefanos Tsitsipas. Con questa brillante vittoria, Matteo vola al terzo turno del Roland Garros, dove venerdì affronterà un’altra dura prova contro Ben Shelton.

Sinner giovedì sera contro il francese Gasquet: a che ora gioca?

Dopo aver archiviato con freddezza e autorità il primo turno contro Arthur Rinderknech – più impegnato a cercare la scena con smorfie, servizi da sotto e show da esibizione che a reggere il ritmo del numero 1 del mondo – Jannik è pronto a tornare protagonista al Roland Garros giovedì 29 maggio, dalle 13:10 sullo stadio centrale Philippe Chatrier.

Ad attenderlo ci sarà Richard Gasquet, idolo di casa alla sua probabile ultima apparizione a Parigi. Classe 1986, l’ex numero 7 del mondo ha appena superato in tre set il giovane connazionale Atmane e si prepara a sfidare il talento azzurro in un match dal sapore nostalgico e simbolico: il futuro contro la storia del tennis francese.

Nei precedenti scontri diretti, l’altoatesino ha sempre avuto la meglio, incluso l’incontro dello scorso anno proprio a Parigi, ma dovrà comunque essere attento a gestire la pressione e il tifo avverso. In palio c’è l’accesso al terzo turno, dove ad attenderlo ci sarà il vincente del match tra Lehecka e Davidovich Fokina.

Giovedì occhi puntati anche sul derby azzurro: Cobolli-Arnaldi dalle ore 13:20 sul campo 6, dopo il match Cocciaretto-Aleksandrova.

Dove vedere il Roland Garros 2025 in diretta TV e streaming

Il Roland Garros 2025 è trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, e in streaming su Discovery+, con accesso a tutti i campi del torneo. Il torneo è disponibile anche su Dazn, Sky (canali 210 e 211), Now, TimVision e Amazon Prime Video Channels.

Ultimo aggiornamento: mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 20:05