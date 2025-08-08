Prezzi carburante, rincari per le vacanze estive: quanto costa muoversi in auto ad agosto

Prezzi carburante, rincari per le vacanze estive: già al via gli spostamenti per raggiungere le località dove la maggioranza degli italiani (e non) trascorreranno le settimane di agosto nel Balpaese. Ma, secondo le ultime stime, i prezzi dei carburanti stanno aumentando: Eni e Tamoil stanno aumentando i propri prezzi, i dati sono pubblicati e reperibili sul sito Osservaprezzi Carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Solamente Q8 per ora riporta dei prezzi in calo. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi alle stazioni di benzina per economizzare quanto possibile le vacanze già colpite da inflazione e costo della vita più alto.
Prezzi carburante, rincari per le vacanze estive
Si sa, in Italia a causa delle accise e dell’Iva che pesano sul costo finale della benzina, per gli automobilisti italiani fare un pieno alla propria auto costa di più rispetto alla media europea. Avvenire fornisce un dato e stima che in Italia si spende il 6% in più rispetto della media europea per chi usa auto a benzina, e il 7% per chi usa auto a diesel. Così è bene prepararsi e valutare per tempo dove conviene fermarsi a fare rifornimento.
Prezzi carburante e vacanze estive: dove conviene fermarsi
In linea generale, secondo i dati riportati su Ansa e rilevati dall’Osservatorio Prezzi del ministero, su strada i prezzi in media variano come segue:
- Benzina self service: 1,715 euro/litro
- Diesel self service: 1,651 euro/litro
- Benzina servito: 1,859 euro/litro
- Diesel servito: 1,794 euro/litro
In autostrada invece:
- Benzina self service: 1,807 euro/litro
- Diesel self service: 1,757 euro/litro
- Benzina servito: 2,072 euro/litro
- Diesel servito: 2,025 euro/litro
Sul sito Osservaprezzi Carburanti, consultabile qui, è possibile fare una ricerca per zona, percorso, area geografica, tratta autostradale e impianto.