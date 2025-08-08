Prezzi carburante, rincari per le vacanze estive: quanto costa muoversi in auto ad agosto

Prezzi carburante, rincari per le vacanze estive: ecco come variano su strada benzina e diesel e dove conviene fermarsi con l’auto per fare rifornimento

Prezzi carburante, rincari per le vacanze estive: già al via gli spostamenti per raggiungere le località dove la maggioranza degli italiani (e non) trascorreranno le settimane di agosto nel Balpaese. Ma, secondo le ultime stime, i prezzi dei carburanti stanno aumentando: Eni e Tamoil stanno aumentando i propri prezzi, i dati sono pubblicati e reperibili sul sito Osservaprezzi Carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Solamente Q8 per ora riporta dei prezzi in calo. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi alle stazioni di benzina per economizzare quanto possibile le vacanze già colpite da inflazione e costo della vita più alto.

Prezzi carburante, rincari per le vacanze estive

Si sa, in Italia a causa delle accise e dell’Iva che pesano sul costo finale della benzina, per gli automobilisti italiani fare un pieno alla propria auto costa di più rispetto alla media europea. Avvenire fornisce un dato e stima che in Italia si spende il 6% in più rispetto della media europea per chi usa auto a benzina, e il 7% per chi usa auto a diesel. Così è bene prepararsi e valutare per tempo dove conviene fermarsi a fare rifornimento.

Prezzi carburante e vacanze estive: dove conviene fermarsi

In linea generale, secondo i dati riportati su Ansa e rilevati dall’Osservatorio Prezzi del ministero, su strada i prezzi in media variano come segue:

Benzina self service: 1,715 euro/litro

Diesel self service: 1,651 euro/litro

Benzina servito: 1,859 euro/litro

Diesel servito: 1,794 euro/litro

In autostrada invece:

Benzina self service: 1,807 euro/litro

Diesel self service: 1,757 euro/litro

Benzina servito: 2,072 euro/litro

Diesel servito: 2,025 euro/litro

Sul sito Osservaprezzi Carburanti, consultabile qui, è possibile fare una ricerca per zona, percorso, area geografica, tratta autostradale e impianto.