Passaporti anche in Posta: evviva, ma speriamo che il servizio sia esteso alle Carte d’identità che oggi sono un vero miraggio

E’ una bellissima notizia quella che arriva da Poste Italiane che da luglio rilasceranno i passaporti anche nei loro uffici di tutta Italia. Ma perché non farlo anche per le Carte d’identità che oggi sono un vero supplizio per i cittadini?

Da luglio i passaporti potranno essere richiesti o rinnovati anche negli uffici postali di tutta Italia. Visto il caos e le liste d’attesa lunghe fino a 12 mesi di oggi è una gran bella notizia il cui merito va tutte alle Poste Italiane che non sono più il carrozzone mangiasoldi di una volta ma che, prima sotto la guida di Corrado Passera, e adesso di Matteo Del Fante e Giuseppe Lasco hanno saputo rinnovarsi, riposizionarsi e mettere le tecnologie al servizio dei cittadini. Il Progetto Polis, con cui le Poste hanno portato i loro servizi anche nei piccoli Comuni e che non per caso è stato apertamente apprezzato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato un colpo d’ala e un indiscutibile successo e lo sarà ancor di più dall’estate quando si estenderà progressivamente a tutto il Paese per la distribuzione dei passaporti. Ma a questo punto sorge spontanea una domanda per le Poste: visto che prenotarsi per rinnovare una Carta d’identità è una vera e propria Via Crucis per cittadini, perché non estendere il servizio negli uffici postali anche in questo campo? Sarebbe la fine dei supplizi di oggi con applausi sicuri alle Poste