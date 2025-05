Partenze ponte del 2 giugno: 15 milioni di italiani in viaggio, giro d’affari da 7 miliardi di euro 

Partenze ponte 2 giugno: secondo le stime di Federalberghi, saranno 15 milioni a partire per un giro di affari da 7 miliardi. Mete balneari le più scelte. I numeri di Fs per chi viaggia in treno

Partenze per il ponte del 2 giugno: si stima che il 92,4% degli italiani resterà in Italia per il weekend lungo che abbraccia la festa della Repubblica. In viaggio, complessivamente, circa 14,9 milioni di persone: secondo i dati forniti da Federalberghi, gli spostamenti si tradurranno in un giro d’affari da 7 miliardi. Ecco, nel dettaglio, i risultati dell’indagine Tecnè per Federalberghi dedicati alla mini-vacanza: dove andranno e quanto spenderanno gli italiani.

Partenze ponte del 2 giugno: quanto costerà agli italiani

L’indagine individua una spesa media pro-capite di 470 euro che include viaggio, alloggio, ristorazione e svago. Secondo le previsioni, il giro d’affari avrebbe essere ancora maggiore ma il campione di intervistati afferma di aver necessariamente tenuto conto dell’aumento generale dei prezzi del periodo.

La festa della Repubblica stabilisce così di essere ancora una volta un forte motore economico del Paese, attribuendo al settore turistico una forte crescita.

Per il 60,3%, il 30 maggio è la data che vedrà la maggior parte degli italiani in partenza, seguita da sabato con una percentuale del 34,3% degli intervistati che attesta il 31 maggio come data per mettersi in viaggio. Secondo diverse stime, la permanenza media è di 3,6 giorni. Dall’indagine emerge che 2 italiani su 4 viaggeranno con la propria auto.

Dove alloggeranno gli italiani e le mete principali

Le stime indicano che il 41,1% si recherà presso località marittime, mentre il 27,8% sceglierà le città d’arte. Per quanto riguarda gli alloggi, il 24,4% ha prenotato strutture alberghiere, il 24,2% alloggerà presso case di parenti o amici, seguono con il 22% i bed & breakfast e il 15,2% chi si recherà nelle case di proprietà.

Tuttavia, non tutti partiranno e fra i motivi della mancata vacanza emerge che il 35,6% degli intervistati non parte per motivi economici mentre il 21,9% per motivi familiari.

Fs: 7 milioni per le prenotazioni fino al 3 giugno

A ridosso del ponte del 2 giugno è il gruppo Fs a far sapere che circa 7 milioni di persone hanno scelto o sceglieranno il treno per viaggiare durante il week-end lungo, dal 30 maggio al 3 giugno: a trainare le prenotazioni per i treni a media e lunga percorrenza sono le città d’arte e le destinazioni balneari, in particolare Rimini, Riccione, Termoli, Lecce e Salerno.

Chi si sposta con il Regionale, invece, sceglie i borghi e il mare della Toscana; la riviera ligure, sia quella di ponente sia quella di levante con le Cinque Terre; l’Umbria, in particolare Assisi; il Veneto; la Sicilia, soprattutto Palermo, Cefalù e tutta la costa est dell’isola.