Opa di Advent e Nextalia su Tinexta e addio alla Borsa. I dettagli dell’offerta e il ruolo di Tecno Holding

Nextalia e Advent siglano un accordo per ottenere il 39% di Tinexta, il gruppo italiano attivo nella cybersecurity. L’assemblea di Tecno Holding, attuale azionista di maggioranza, per approvare l’Opa sarà il 7 agosto

I fondi di Nextalia e Advent siglano una sottoscrizione di accordi vincolanti per acquisire una partecipazione del gruppo di cibersecurity Tinexta, il cui azionista di maggioranza attualmente è Tecno Holding. Al termine dell’operazione e in caso di successo dell’offerta, Nextalia e Advent diverranno detentori della maggioranza delle azioni di Tinexta. Fondata nel 2009 e quotata dal 2016, è una realtà che opera nel settore digitale, specialmente in tre divisioni: Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation. È presente in dodici Paesi, grazie ad una crescita solida e permanente, i ricavi totali nel 2024 ammontano a più di 450 milioni di euro.

Opa Tinexta, quali sono i dettagli dell’offerta

Come comunicato in una nota, Nextalia e Advent acquisiranno il 39% del capitale sociale di Tinexta. L’operazione è inoltre finalizzata al delisting: il prezzo d’acquisto per azione è pari a 15 euro. L’assemblea degli azionisti dei Tecno Holding per finalizzare e eventualmente approvare l’opa è prevista per il 7 agosto prossimo. Il Ceo di Nextalia Francesco Canzonieri ha commentato: “Questa operazione segna un punto di svolta per Tinexta e offre un’opportunità rilevante per creare valore e imprimere una forte accelerazione alla crescita in settori ad elevato potenziale.”

Opa Tinexta, il presidente di Tecno Holding: lieti di collaborare con Advent e Nextalia

In caso di approvazione dell’opa, Tinexta svilupperà ulteriormente le proprie attività, anche grazie alle competenze di Advent e Nextalia. Il presidente di Tecno Holding Carluccio Sangalli ha dichiarato in una nota: “Siamo molto lieti di collaborare con Advent e Nextalia, che rappresentano i partner ideali per sostenere lo sviluppo di Tinexta nei prossimi anni” e continua: “Riteniamo che, anche in virtù del network e delle competenze globali di Advent e Nextalia, Tinexta sia pronta a compiere un ulteriore passo nella sua strategia di crescita e consolidamento del mercato, in particolare a livello internazionale”.