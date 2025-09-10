Novo Nordisk taglia 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo e riduce le stime degli utili

I dipendenti si aspettavano tagli del personale da quando il mese scorso è arrivato l’ad Mike Doustdar. L’azienda danese vuole risparmiare 1,3 miliardi di dollari entro la fine del 2026, reinvestendo il denaro nello sviluppo e nella vendita di nuovi farmaci. Nel 2025 le stime sui profitti sono state riviste tre volte. Continua la competizione sull’obesità con Eli Lilly

Novo Nordisk A/S taglierà 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo, mentre sta cercando di recuperare il terreno perso nei confronti della sua rivale Eli Lilly & Co. nel mercato dei farmaci contro l’obesità.

L’azienda danese, produttrice dei farmaci Ozempic e Wegovy ha dichiarato oggi di voler risparmiare 8 miliardi di corone (1,3 miliardi di dollari) entro la fine del 2026, reinvestendo il denaro nello sviluppo e nella vendita di nuovi farmaci. I tagli colpiranno l’11% della sua forza lavoro, inclusi 5.000 licenziamenti in Danimarca, dove i licenziamenti di massa sono molto rari.

Novo ha anche previsto che l’utile operativo crescerà tra il 4% e il 10% a tassi di cambio costanti, in calo rispetto alla precedente previsione di febbraio di una crescita fino al 27%. Novo prevede inoltre circa 4 miliardi di corone in più tra ammortamenti, svalutazioni e perdite da svalutazione quest’anno, per un totale di circa 21 miliardi di corone, in gran parte dovuti alla chiusura dei “primi progetti non strategici” nella sua pipeline di nuovi farmaci.

Le azioni di Novo sono salite fino a sforare il 4% alla borsa di Copenaghen, dopo un calo iniziale. Negli ultimi 12 mesi, le azioni sono crollate del 60%, dopo che l’azienda era diventata per un breve periodo la più quotata in Europa grazie all’impennata della domanda di nuovi trattamenti per la perdita di peso. In tarda mattinata il titolo Novo quota 352,20 corone danesi, in rialzo del 3,99%, ai massimi di seduta.

Tagli nelle attese. Continua la sfida con Eli Lilly

I dipendenti di Novo si aspettavano questi tagli al personale da quando il mese scorso Mike Doustdar ha assunto la carica di amministratore delegato e da allora hanno chiesto maggiore disciplina e prudenza nella gestione delle spese.

L’azienda danese aveva aperto la strada al mercato dei farmaci per l’obesità con Ozempic e Wegovy, le sue sorti hanno iniziato a cambiare lo scorso anno quando un vaccino sperimentale ancora più potente, CagriSema, non è riuscito a raggiungere gli effetti dimagranti promessi. Novo sta ora riponendo parte delle sue speranze di crescita su una versione in pillole di Wegovy. La casa farmaceutica sta lottando per riconquistare la sua posizione dopo aver perso la leadership nel mercato statunitense dell’obesità a favore di Eli Lilly, dovendo anche respingere le imitazioni più economiche dei suoi farmaci da parte delle farmacie specializzate negli Stati Uniti.

Per anni Novo ha avuto la reputazione di avere una forza lavoro sovradimensionata: nel 2024 aveva alle dipendenze 1.835 persone per generare un fatturato di 1 miliardo di dollari ciascuno. Lilly invece è riuscita a generare lo stesso risultato con soli 1.044 dipendenti, osservano gli analisti.