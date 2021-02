Meteo: neve in pianura e da domenica temperature polari

Torna il grande freddo: neve anche in pianura al Nord, termometro in picchiata anche al Sud da sabato.

E’ tornato il grande freddo sull’Italia. Niente di anomalo, siamo ancora in inverno, anche se le temperature relativamente miti degli ultimi giorni avevano concesso un primo assaggio di primavera. e invece tutto il Nord Italia, soprattutto il Nord-Ovest, è di nuovo sotto la neve: mentre scriviamo ha nevicato quasi solo in quota, ma già in serata sono attese abbondanti nevicate anche in pianura e nelle grandi città. Calo termico importante, con neve sugli Appennini ma solo pioggia a bassa quota, anche al Centro-Sud, dove la perturbazione insisterà soprattutto nella giornata di sabato 13 febbraio.

Nel frattempo al Nord sarà già tornato il sole: il maltempo non insisterà molto, ma porterà un calo termico clamoroso, con temperature minime ampiamente sotto lo zero in molti capoluoghi e appena sopra lo zero le massime. Le minime più basse saranno a Trento e Bolzano con -5 e -7 (ma il termometro scenderà a quel livello anche nei capoluoghi appenninici, come Potenza e L’Aquila), Milano e Torino -3 (e +1 la massima), Bologna -5 di minima, 0 gradi nella notte a Roma e Napoli. Domenica torna il sole su quasi tutto il Paese, salvo qualche pioggia e qualche nevicata ancora al Sud, in particolare sul Tavoliere delle Puglie e sull’Etna, ma farà ancora più freddo.

Nel giorno di San Valentino infatti la colonnina di mercurio precipiterà ben sotto lo zero: Bolzano addirittura -13, ma -3 anche per Roma e Napoli. Il clima resterà relativamente mite, o comunque non glaciale, solo sulle isole: a Palermo e Cagliari sabato la massima salirà ancora sui 15 gradi, per poi scendere intorno ai 10 di domenica. Ancora molto freddo anche lunedì: sole ovunque ma Bolzano ritoccherà la minima a -14 gradi.