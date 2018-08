Meteo: forti temporali al Sud, temperature giù nel weekend

Forti piogge sul Sud Italia, ma il peggio potrebbe arrivare nel weekend quando si attendono nubifragi e grandinate che potrebbero interessare il Nord, la Toscana, le Marche e l’Umbria – Temperature in calo anche di 15°C.

Forti temporali in tutto il sud Italia che hanno causato disagi in alcune parti della Puglia e della Sicilia. Il campo di alte pressioni presente sul Mediterraneo manterrà invece tempo più stabile sul resto d’Italia eccetto per la dorsale e la fascia alpina.

Nonostante la pioggia, il caldo afoso però non dà tregua da Nord a Sud, ma per il weekend i meteorologi si attendono un brusco calo delle temperature a causa di un’intensa perturbazione proveniente dal nord.

Nel dettaglio, per la giornata di venerdì piogge e qualche temporale si abbatteranno nuovamente sul Tirreno e sulla Sicilia, per poi svilupparsi, in serata, anche sulle Alpi e in Valpadana.

A partire da sabato, temporali anche intensi con grandine potrebbero interessare il Nord, Toscana, Marche ed Umbria. Sulle zone potrebbe addirittura abbattersi un vero e proprio nubifragio. Qualche acquazzone anche al Sud. Forte maltempo atteso anche per domenica con temperature in forte diminuzione, anche di 15°C rispetto ai giorni scorsi, e la neve che potrà scendere sulle Alpi sopra i 1800 metri.