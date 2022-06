Appuntamento da venerdì 10 a domenica 12 giugno. Coinvolti gli studenti della Versilia per distinguere fra olio commerciale e olio EVO di qualità. I migliori olii premiati con le “Corone”

Si inaugura all’insegna di una grande manifestazione sull’olio extravergine e la gastronomia di qualità l’estate Versiliese. Sulla Piazza del Duomo di Marina di Pietrasanta, la città amata da D’annunzio, che villeggiò a lungo nella Versiliana oggi sede culturale, e dagli amanti delle estati roventi a La Bussola, al Twiga, al Seven Apples, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno confluiranno i migliori produttori di olio Extravergine d’oliva per una manifestazione, Maestrod’olio in Pietrasanta organizzata da Fausto Borella uno dei massimi maestri d’olio italiani.

La mostra a ingresso gratuito attira un vasto pubblico di intenditori e di appassionati da ogni parte d’Italia è un’occasione unica per assaporare la cultura della buona tavola, l’arte del convivio e dell’olio extravergine di qualità. Saranno 60 le aziende di oleiche e gli artigiani del gusto che sfileranno e porteranno in assaggio i frutti del loro lavoro. Sarà possibile assaggiare extravergini dalle province più assolate del nostro Mezzogiorno, fino ai grandi classici Toscani, Umbri e di tutto il centro Italia. Ma Maestrod’olio in Pietrasanta non è solo olio: l’ampio ventaglio enogastronomico dell’evento spazierà dai formaggi caprini dell’Emilia, ai gelati all’olio, passando per il caviale allevato in Italia, i prodotti della norcineria toscana, le birre artigianali del birrificio Birra Bus, i pecorini della Maremma e i lievitati all’olio extravergine e crema di pistacchio.

Naturalmente, non mancheranno i vini di tutta Italia ad inebriare la manifestazione, tra vini secchi e bollicine, dagli spumanti di Massarosa fino ai vini della Maremma con Tenuta Sassoregale, passando per gli immancabili Chianti di Lamole di Lamole.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pietrasanta e dalla Regione Toscana, non sarà solo un’occasione per conoscere e assaggiare i prodotti dell’enogastronomia italiana: Pietrasanta sarà fulcro di incontri, iniziative, talk e laboratori per tutte le età che animeranno le giornate.

Il palinsesto prevede momenti divulgativi e seminari con la partecipazione di esperti professori e nutrizionisti, sull’importanza della sana alimentazione e dell’utilizzo dell’olio extravergine di qualità nella dieta mediterranea, oltre a focus su alcuni nuovi strumenti a sostegno di un’agricoltura ecosostenibile di eccellenza.

Un evento per sommelier, appassionati, ristoratori e addetti ai lavori dell’ospitalità della costa tirrenica, per inserire nella propria attività prodotti di prestigio, e per dare al consumatore un’offerta nuova e stimolante.

Maestrod’olio 2022: Incontri con gli studenti della Versilia su differenza fra prodotto commerciale e artigianale di qualità

A dare il via all’evento, saranno gli incontri di Fausto Borella presso gli istituti scolastici della Versilia, dove il Maestrod’olio incontrerà ragazzi di ogni età per comunicare la differenza tra un olio extravergine commerciale e uno artigianale di eccellenza, oltre all’importanza di una sana alimentazione.

Ad arricchire il palinsesto di iniziative culturali di questa edizione di Maestrod’olio sarà la “settima arte”, il cinema.

In occasione del centenario di alcuni totem del cinema italiano come Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Pier Paolo Pasolini e Francesco Rosi, saranno invitati artisti ed eredi della loro testimonianza che potranno raccontare l’unicità del cinema italiano e il ruolo del cibo al suo interno.

Sarà possibile assistere gratuitamente ad una mostra allestita di manifesti ed alle le locandine del Cinema italiano: pezzi unici della storia cinematografica italiana dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, che faranno brillare gli occhi e il cuore di ricordi.

L’evento sarà un’occasione per celebrare le Corone e le Gemme Maestrod’olio, selezionate e premiate nella guida 10 anni di Terred’Olio di Fausto Borella – la guida che racconta il mondo dell’olio extravergine italiano di qualità – arrivato ormai al suo primo decennale di pubblicazione.

LE AZIENDE PREMIATE A MAESTROD’OLIO 2022

ABRUZZO – Tommaso Masciantonio – Crognale

CALABRIA – Az. Agr. Fratelli Renzo – OrOlio Limited Edition

CALABRIA- Oleificio Torchia – Torchia Biologico

CAMPANIA – Frantoio Torretta – Bio Dafne

LAZIO – Az. Agr. Alfredo Cetrone – Olio Cetrone In

LAZIO – Ione Zobbi – Forte & Eccelso

MARCHE – Olive Gregori – Olio Extravergine di Ascolana Tenera

PUGLIA – Amore Coltivato – Cima di Bitonto

PUGLIA – Olio Lamantea – Olio 20 Filari

SARDEGNA – Accademia Olearia – Gran Riserva Giuseppe Fois

SARDEGNA – Il Giglio Agriturismo – DOP Donna Marisa

SICILIA – Sikulus – Don Peppino IGP Sicilia

SICILIA – Frantoio Galioto – Castel di Lego Oro Tonda Iblea

SICILIA – Aetnensis – Dagala DOP Monte Etna

TOSCANA – Giacomo Grassi – L’Eremo

TOSCANA – ColleMassari – IGP Toscano Biologico

TOSCANA – Fèlsina – Correggiolo

TOSCANA – Podere Ricavo – Podere Ricavo DOP Terre di Siena Biologico

TOSCANA – Scovaventi – Ostro

TOSCANA – Frescobaldi – Laudemio

UMBRIA – CM Centumbrie – CM – DOP Umbria Colli del Trasimeno

UMBRIA – Giulio Mannelli – Monocultivar Moraiolo

UMBRIA – Marfuga – Marfuga Sassente

UMBRIA – Frantoio Loreti – Oblio

Fiammetta Nizzi Grifi – Oleologo dell’Anno

Franco Salvadori – Il Cavallino – Personaggio dell’Anno

LE GEMME MAESTROD’OLIO

CALABRIA – Tenuta Labonia – Dolce di Rossano

PUGLIA – Nicole Schiralli and Family – Nicole Schirali “OI” Monocultivar Coratina

SICILIA – Evo Sicily – Embrace

TOSCANA – Matrix – Essentia Gocce d’Oro Biologico IGP Toscano

TOSCANA – Tenuta Querciamatta – Anno 0 – IGP Toscano

TOSCANA – Trebbio – Trebbio Peppery Intense

UMBRIA – Olio Ciarletti – Notturno di San Francesco DOP Umbria Colli Assisi e Spoleto

UMBRIA – Frantoio Filippi – DOP Umbria Colli Martani

Web: maestrodolio.it

Mail: eventi@maestrodolio.it