Madonna in concerto a Rio: sulla spiaggia di Copacabana lo show più grande di sempre

La popstar sta celebrando i 40 anni di carriera con una tournée mondiale che si chiude sabato 4 maggio con un evento gratuito nella città brasiliana. Attese fino 2 milioni di persone, battuto il record dei Rolling Stones (sempre a Rio). Ecco quanto vale lo show per lei e per l’economia carioca

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ne parla tutto il Brasile da settimane: sabato 4 maggio Madonna chiuderà il tour celebrativo dei suoi 40 anni di carriera con un maxi concerto gratuito nientemeno che sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. La location è la stessa del leggendario show dei Rolling Stones del 2006, quando si toccò il record di pubblico di sempre con 1,5 milioni di persone stimate su una delle spiagge più famose del mondo. Ma l’ultima tappa del Celebration Tour della popstar 65 enne è destinata a superare questo primato: nella cidade maravilhosa gli alberghi sono pieni da settimane (solo Madonna e la sua troupe hanno prenotato 60 suite al Copacabana Palace), i prezzi per una notte sono più che triplicati, al punto che una camera a 500 metri dalla spiaggia può arrivare a costare l’equivalente di 300-400 euro, ed è previsto il 30% di turisti stranieri in più rispetto alla media della stagione, tanto che alcune compagnie aeree hanno previsto voli supplementari per Rio de Janeiro in questi giorni. Solo la brasiliana Azul, ad esempio, ha venduto 60.000 biglietti in più, un numero tale quasi da riempire il vicino stadio Maracanà.

Il concerto di Madonna sulla spiaggia di Copacabana

Ma è invece sulla spiaggia che sono attesi fino a 2 milioni di spettatori: per loro l’accesso è gratuito (a parte per chi vorrà spendere fino a 800 euro per entrare in locali privati con vista privilegiata sul palco), ma il cachet di Madonna raggiungerà comunque i 3,3 milioni di dollari per un’unica data, grazie al patrocinio della banca locale Itaù, che è il main sponsor dell’evento (a sua volta festeggia i 100 anni dalla fondazione e ha scelto proprio la popstar come testimonial), e al finanziamento dello Stato di Rio, che tra qualche polemica ha contribuito con 10 milioni di reais, circa 2 milioni di euro. Il governo locale ha giustificato l’investimento monstre con l’aspettativa che lo show possa portare a Rio un fatturato extra paragonabile – in proporzione – a quello del Capodanno e, soprattutto, del Carnevale, che dopo la pandemia è tornato a fare affari d’oro grazie al turismo, domestico e straniero. O Carnaval dura circa una settimana e porta all’economia carioca benefici stimati in quasi 1 miliardo di euro; l’evento di Madonna, che dura poche ore, non potrà raggiungere quelle cifre ma secondo uno studio della Fondazione Getulio Vargas muoverà comunque 300 milioni di reais, cioè 60 milioni di euro.

Madonna in concerto a Rio: “Lo show più grande della sua carriera”

Ma il concerto sarà memorabile soprattutto perché, a detta della stessa Madonna, sarà “il più grande della sua carriera” e dovrebbe superare il record dei Rolling Stones per spettatori presenti, confermandola ancora una volta come una delle più grandi star viventi della musica contemporanea, tallonata sì da Taylor Swift ma amata da più generazioni di fan, a partire da quegli anni ’80 in cui si era affermata, insieme a Michael Jackson, come stella a livello mondiale. Sicuramente il Celebration Tour, di cui Rio de Janeiro è solo l’ultima delle 81 tappe (21 in più rispetto alle 60 inizialmente previste), contribuirà anche significativamente a rimpolpare il patrimonio della diva di origine italiana: secondo Billboard, la mega tournée iniziata a gennaio 2023 lo farà aumentare di 100 milioni, dagli attuali 580 milioni di dollari stimati da Forbes. Nei suoi 40 anni di carriera, Madonna ha fatto 575 concerti, vendendo 12 milioni di ingressi e incassando oltre 1,4 miliardi di dollari, complessivamente.