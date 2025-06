Louis Vuitton e il Real Madrid diventano partner: la maison francese vestirà il club spagnolo

Louis Vuitton e il Real Madrid siglano un accordo pluriennale. I campioni vestiranno una collezione ideata dal team creativo di Pharrell Williams. I valori comuni hanno permesso la collaborazione, afferma il Ceo Beccari

Louis Vuitton scende in campo, e lo fa diventando partner ufficiale della squadra calcistica del Real Madrid. La maison francese del gruppo Lvmh ha siglato un accordo pluriennale con il club spagnolo per vestire i campioni per il Formal Wear, gli abiti formali, e il Formal Travel Wear, gli abiti da viaggio.

Nell’accordo sono infatti coinvolte sia le squadre femminili sia maschili, così come la squadra maschile di basket. La collezione includerà capi prêt-à-porter, scarpe e accessori come i beauty case, che accompagneranno i campioni nelle varie trasferte. Dalla stagione 2025/2026 il Real Madrid sfoggerà tutti gli abiti disegnati dalla direzione creativa di Pharrell Williams.

La campagna pubblicitaria, diffusa sugli account social del brand, vede i maggiori campioni del Real Madrid prepararsi con i nuovi capi della collezione. Il video mostra il Santiago-Bernabéu, lo storico stadio di proprietà della squadra. “Allineati nell’ambizione”, così cita l’incipit nel post.

Beccari: ci uniscono gli stessi valori

La ricerca dell’eccellenza, la costruzione di un’identità duratura, innovazione costante. Questi sono solo alcuni dei valori comuni che per il Ceo di Louis Vuitton, Pietro Beccari, e Emilio Butragueño, il direttore delle Relazioni Istituzionali del club, hanno permesso l’accordo di questa nuova partnership. Come dichiara Butragueño: “ispirare il mondo sono obiettivi che ci accomunano”.

VVN, la tela monogram: quali sono i dettagli della collezione

Tutti i capi della collezione saranno caratterizzati dai distintivi dettagli della maison LV. Le etichette saranno in pelle VVN, la valigeria e gli zaini saranno customizzate con l’iconica tela monogram, imbellita dalle lettere “RM” poste su strisce bianche e dorate come i colori del club.

Questa collezione non sarà in vendita e quindi disponibile per i fan. Ad ogni modo i prodotti del brand sono personalizzabili, quindi i clienti potranno comunque recarsi in boutique e adattare il loro zaino, o le loro valige con i dettagli della loro squadra, a firma Louis Vuitton X Real Madrid.