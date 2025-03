Leonardo incrementa la presenza anche nel settore civile con nuovi ordini per 30 elicotteri. Il titolo sale a Piazza Affari

Gli elicotteri sono statai ideati per essere di supporto all’industria energetica, soccorso e pubblica utilità e trasporto Vip. Il titolo si distingue al rialzo in una borsa poco variata

Leonardo, che in queste ultime settimane ha brillato per via del suo business legato alla difesa, continua però anche a incrementare la propria presenza nel settore civile, anche con l’ingresso in nuovi mercati.

La società guidata da Roberto Cingolani ha annunciato nuovi ordini per circa 30 elicotteri di diversi modelli, destinati a operatori in Europa, nelle Americhe, in Africa e nella regione Asia-Pacifico per un valore complessivo di circa 370 milioni di euro e consegne tra il 2026 e il 2028.

Gli elicotteri sono statai ideati per essere di supporto all’industria energetica, soccorso e pubblica utilità e trasporto Vip, come ha spiegato la società in una nota.

Il titolo Leonardo, in una Piazza Affari anemica (-0,04%) spicca in tarda mattinata con un +2,36% a 44,75 euro, portando il suo rialzo in 6 mesi a +117,44%.

Nel dettaglio, gli ordini sono stati ottenuti per i modelli AW109 GrandNew, AW169, AW139 e AW189. Vi sono poi contratti preliminari per 15 elicoteri monomotore di nuova generazione AW09 destinati a clienti in Europa e nel Sud-est Asiatico. Leonardo ha poi annunciato l’ingresso in nuovi mercati, in particolare a supporto dell‘industria energetica e per missioni di soccorso con i modelli AW169 e AW189 e la fornitura delle più recenti tecnologie di simulazione per l’addestramento dei piloti, comprendenti aanche il simulatore in realtà virtuale VxR.

Leonardo ha comunicato questa settimana il suo piano industriale e i dati del 2024 che si è chiuso con un utile in crescita del 63% e ordini in aumento del 12,2% con un portafoglio che supera i 44 miliardi di euro.