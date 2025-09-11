La Ue non scalda il cuore degli europei: piace solo a un cittadino su due

Uno su tre ritiene che non derivi alcun beneficio dall’appartenenza alla Ue. È quanto fotografa l’Eurobarometro, nell’ultima immagine scattata nei giorni scorsi

L’Unione europea non scalda più di tanto il cuore, né dei cittadini europei, né degli italiani. Da noi solo uno su due ne ha un’immagine positiva mentre uno su tre ritiene che non derivi alcun beneficio dall’appartenenza alla Ue. È quanto fotografa l’Eurobarometro, nell’ultima immagine scattata proprio in coincidenza con il discorso sullo Stato dell’Unione di Ursula von der Leyen tenutosi mercoledì all’Europarlamento.

I dati dell’Eurobarometro

C’è da precisare, comunque, che mediamente solo il 52% di chi ha risposto all’indagine di Eurobarometro ha una visione positiva, con una punta massima dei portoghesi (74%) e una minima del 35% dei ciechi. La restante parte è divisa tra il 16% di chi ha una visione negativa della Ue e il 32% di chi non si pronuncia (e che dunque se non ha una visione negativa non ne ha nemmeno di positiva, altrimenti si sarebbe espresso in un senso o nell’altro). Insomma, gira e rigira, l’Ue piace solo a un cittadino su due.

Fonte: Eurobarometro

Ma è innegabile che farne parte è un bene, soprattutto in termini di benefici. E su questo concorda il 73% dei cittadini europei, maltesi in testa col 93%, seguiti da danesi e irlandesi (90%), e via via a scendere sino agli austriaci (60%) e ai bulgari (58%).

Anche gli italiani ritengono (65%) che l’appartenenza alla Ue comporti dei benefici, e tuttavia c’è una quota tutt’altro che esigua che ritiene, viceversa, non produca alcun effetto positivo, ben il 32%, praticamente un terzo di italiani, la percentuale negativa più alta, dopo gli austriaci (33%) insieme ai greci. E, mediamente, su questo fronte non bisogna tralasciare il dato negativo di chi non ha una percezione positiva sui benefici dell’appartenenza alla Ue: il 23%, in pratica un cittadino europeo su 4.

Insomma, per una Europa pienamente soddisfacente c’è ancora da lavorare molto. Parola di Eurobarometro.