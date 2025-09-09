Ischia Safari: 30 stelle Michelin brilleranno su un menù d’autore del Charity Dinner

Appuntamento domenica 21 settembre a Ischia, sul pontile dell’Albergo della Regina Isabella con la manifestazione ideata da Nino di Costanzo e Pasquale Palamaro per un confronto tra grandi Chef, Maestri Pizzaioli e Maestri pasticcieri da tutta Italia.

Oltre 30 stelle Michelin daranno vita, domenica 21 settembre a Ischia, sul pontile dell’Albergo della Regina Isabella alla creazione di un menu d’autore insieme con artigiani del gusto di fama internazionale, Maestri pasticcieri ed esperti di mixology per una cena di beneficenza finalizzata a sostenere i progetti dell’Associazione Culturale Ischia Saperi e Sapori. E’ il momento clou della manifestazione ISCHIA SAFARI 2025 ideata nel 2015 dagli Chef Nino Di Costanzo, due stelle Michelin patron del prestigioso Dani Maison e Pasquale Palamaro a capo delle cucine del ristorante Indago del Regina Isabella come una semplice cena a quattro mani e che oggi è diventata una delle manifestazioni enogastronomiche più autentiche del panorama nazionale.

“Sono molto felice del riscontro che ho avuto da tanti colleghi, entusiasti quest’anno come non mai di prendere parte alla nostra Cena di Gala – spiega Nino Di Costanzo –. È la certificazione del fatto che ormai ISCHIA SAFARI è diventato un momento di confronto tra Chef, Pizzaioli e Maestri pasticcieri oltre che l’occasione per raccogliere fondi a favore di iniziative che riteniamo meritevoli”.

E orgoglioso si definisce anche Pasquale Palamaro “di mettere, una volta di più, la nostra amata Isola Verde al centro della scena culinaria nazionale. Continuiamo a batterci con forza in difesa delle tradizioni di una cucina mediterranea di qualità e, a giudicare dagli Chef che comporranno questa prestigiosa brigata, non ci sentiamo affatto soli in questa affascinante sfida”.

I protagonisti della serata:

CHEF

•Andrea Antonini IMÀGO DELL’HOTEL HASSLER * (Roma)

•Andrea Aprea** ANDREA APREA RISTORANTE (Milano)

•Antonio De Matteo RISTORANTE GUARRACINO (Casamicciola Terme, Napoli)

•Daniele Lippi** ACQUOLINA (Roma)

•Domenico Stile** ENOTECA LA TORRE (Villa Laetitia, Roma)

•Errico Recanati* ANDREINA (Loreto, Ancona)

•Ettore Bocchia MISTRAL DEL GRAND HOTEL VILLA SERBELLONI (Bellagio, Como)

•F.lli Cerea*** RISTORANTE DA VITTORIO A BRUSAPORTO (Brusaporto, Bergamo)

•Federico Zanasi* CONDIVIDERE (Torino)

•Francesco Apreda* IDYLIO BY APREDA (Roma)

•Gianfranco Pascucci* PASCUCCI AL PORTICCIOLO (Fiumicino, Roma)

•Giuseppe Guida* ANTICA OSTERIA NONNA ROSA (Vico Equense, Napoli)

•Giuseppe Iannotti** KRÈSIOS (Telese Terme, Benevento)

•Luigi Cariulo DA GIGIONE MACELLERIA & HAMBURGHERIA (Pomigliano D’Arco, Napoli)

•Maicol Izzo** PIAZZETTA MILU (Castellammare di Stabia, Napoli)

•Massimiliano Sena* LA TABLE DE COURCELLES DELLO CHÂTEAU DE COURCELLES

(Courcelles-sur-Vesle, Francia)

•Nino Di Costanzo** DANÍ MAISON (Ischia, Napoli)

•Oliver Glowig* TRE OLIVI (Paestum Capaccio, Salerno)

•Paolo Barrale* ARIA RESTAURANT (Napoli)

•Pasquale Palamaro* INDACO (Lacco Ameno, Napoli)

•Roberto Di Pinto* SINE BY DI PINTO UNCONVENTIONAL FINE DINING (Milano)

•Salvatore Bianco LA TERRAZZA HOTEL EDEN (Roma)

•Salvatore Elefante Vincenzo Tedeschi** L’OLIVO / IL RICCIO /ZUMA CAPRI (Anacapri, Napoli)

•Savio Perna* LI GALLI (Positano, Salerno)

•Tommaso Luongo* HOTEL BOTANIA IL MIRTO RISTORANTE (Forio, Napoli)

PIZZAIOLI:

•Enzo Coccia LA NOTIZIA (Napoli)

•Francesco Capece CONFINE PIZZA E CANTINA (Milano)

•Gabriele Bonci PIZZARIUM E PANIFICIO BONCI (Roma)

•Ivano Veccia LISOLA (Forio, Napoli)

•Massimiliano Prete SESTO GUSTO (Torino)

•Salvatore Salvo PIZZERIA SALVO

(San Giorgio a Cremano, Napoli)

ARTIGIANI DEL GUSTO:

•Alessandro Buono DISTILLERIE ARAGONESI (Ischia, Napoli)

•José Carlos Prieto Bautista JAMONES JOSELE E HIJOS (Las Palmas, Fuerteventura)

•Mini Caseificio Costanzo Alessandro Costanzo MINI CASEIFICIO COSTANZO

•Vesuvius Magma Gin Maurizio De Fazio VESUVIUS MAGMA GIN (Napoli)

•Vito Elia BARISKIA CATERING (Forio, Napoli)

PASTICCIERI:

•Antonino Maresca ANTONINO MARESCA CONSULENTE DI PASTICCERIA (Meta, Sorrento)

•Benito Odorino PASTICCERIA BENITO (Casal Di Principe, Caserta)

•Carmine Di Nardi CDN PASTRY PROJECTS

•Gabriele Vannucci PASTRY CHEF

•Galileo Reposo D.REAM INTERNATIONAL (Milano)

•Gianluca Fusto FUSTO MILANO (Milano)

•Giuseppe Amato GIUSEPPE AMATO WORLD BEST PASTRY CHEF 2021-2022 LES GRANDES TABLES DU MONDE CHEF PASTICCERE (Cerveteri, Roma)

•Loretta Fanella LORETTA FANELLA PASTRY LAB (Stagno-Collesalvetti, Livorno)

•Nello Iervolino INDACO L’ALBERGO DELLA REGINA ISABELLA (Lacco Ameno, Napoli)

•Raffaele e Gianfranco Romano GRAN CAFFE’ ROMANO (Solofra, Avellino)

•Sal De Riso PASTICCERIA SAL DE RISO (Tramonti, SA)

•Salvatore Capparelli PASTICCERIA CAPPARELLI (Napoli)

•Simone Bonini ANASTASIA BISTROT (Scandicci, Firenze)

•Tommaso Fogliac PASTRY CHEF (Nola, Napoli)

Info e biglietti per poter partecipare alle serate disponibili sul sito web: https://ischiasafari.it/