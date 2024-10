Grandi Chef e grandi vini: a Udine parte Ein Prosit festa a cielo aperto della gastronomia contemporanea

Dal 16 al 20 ottobre In cinque giorni oltre 140 eventi con grandi cuochi internazionali provenienti da 20 paesi del mondo. Gli itinerari del gusto, l’incontro della grande cucina con i patrimoni regionali del Friuli-Venezia Giulia. Le degustazioni guidate e i Laboratori dei sapori

Festeggia in grande stile i suoi 25 anni di attività quest’anno a Udine, Ein Prosit la manifestazione che tradizionalmente in autunno mette in relazione i temi della cultura enogastronomica internazionale, della tradizione del vino e della conoscenza delle materie prime nella cucina attraverso un percorso articolato di cene, degustazioni, masterclass, laboratori dedicati e incontri, per un totale di oltre 140 appuntamenti.

Si parte il 16 ottobre con un’anteprima a Buttrio dedicata alla stampa estera e con il coinvolgimento di una accurata selezione degli chef del panorama italiano della The World’s 50 Best Restaurants,

Dal 17 al 20 ottobre la scena si sposta poi a Udine coinvolgendo anche le realtà circostanti, con un calendario fitto di appuntamenti alla scoperta del mondo enogastronomico regionale e internazionale. Una edizione unica quella del 2024, che intende approfondire l’attuale realtà enogastronomica mondiale, in un connubio e intreccio di proposte mai realizzato prima.

In cinque giorni oltre 140 eventi, fra cui le cui cene che vedranno protagonisti i grandi chef, le degustazioni, gli incontri, i laboratori e le masterclass, presieduti da note personalità̀ del panorama giornalistico enogastronomico, operatori di settore ed alcuni tra i migliori cuochi di fama internazionale provenienti da oltre 20 paesi del mondo e con riconoscimenti autorevoli quali le stelle Michelin e The World’s 50 Best Restaurants Awards. Fra questi Carlo Cracco, Quique DaCosta, Niko Romito, Enrico Crippa, Mauro Uliassi, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Diego Rossi, Riccardo Camanini, Antonia Klugman, Ana Ros, Bruno Verjus, Pia Leon, Christophe Pelè, Emmanuel Renaut, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Virgilio Martinez

Con l’evento Io sono Friuli Venezia Giulia negli abbinamenti con i piatti delle cene e in percorsi didattici realizzati nelle degustazioni, nei laboratori i prodotti regionali saranno protagonisti.

Gli itinerari del gusto, l’incontro della grande cucina con i patrimoni regionali del Friuli-Venezia Giulia.

Gli “Itinerari del Gusto” sono l’incontro della grande cucina con i patrimoni regionali del Friuli-Venezia Giulia. Grandi Chef italiani ed internazionali animeranno gli eventi con le loro proposte, nelle quali la ricerca del dettaglio si fonde con la tecnica delle preparazioni di straordinario livello, permettendo ai molti appassionati di familiarizzare con la cucina ai suoi massimi livelli. Gli chef di questa edizione: Accursio Craparo, Alejandro Chamorro, Alessandro dal Degan, Ana Ros, Andrea Tortora, Andreas Caminada, Antonia Klugmann, Antonio Buono, Ascanio Brozzetti, Bruno Verjus, Carlo Cracco, Chiara Pavan, Christophe Pelè, Ciro Scamardella, Corrado Assenza, Cristian Torsiello, Daniel Hadida, Darren Teoh, Davide di Fabio, Davide Garavaglia, Davide Marzullo, Davide Oldani, Diego Rossi, Emmanuel Renaut, Enrico Crippa, Enrico Marmo, Eric Robertson, Errico Recanati, Fabrizio Mellino, Francesco Sodano, Francesco Vincenzi, Franco Pepe, Gianluca Fusto, Gianluca Gorini, Giovanni Santoro, Giuseppe Iannotti, Gresham Fernandes, Himanshu Saini, Hrvoje Kroflin, Javi Estèvez, Jessica Rosval, Johannes Richter, Johanna Richter, Jorge Vallejo, Joris Bijdendijk, Karime Lopez, Kobus Van Der Merwe, Kondo Takahiko, Leo Espinosa, Maksut Askar, Manu Buffara, Manuel Costardi, Marco Renzetti, Martina Caruso, Massimiliano Alajmo, Massimo Bottura, Matias Perdomo, Mattia Agazzi, Mattia Pecis, Mauro Colagreco, Mauro Uliassi, Michelangelo Mammoliti, Moreno Cedroni, Nicolai Tram, Niko Romito, Norbert Niederkofler, Paco Mèndez, Paolo Griffa, Paul Ivic, Pìa Salazar, Pìa Leòn, Prateek Sahdu, Quique Dacosta, Renè Frank, Riccardo Camanini, Riccardo Canella, Roberto Pintadu, Rodolfo Guzmàn, Salvatore Sodano, Santiago Lastra, Tony lo Coco, Valeria Margherita Mosca, Vasco Coelho Santos, Vicky Cheng, Virgilio Martinez, Yoji Tokuyoshi, Yoshihiro Narisawa, Begona Rodrigo.

Le degustazioni guidate e i Laboratori dei sapori

Le Degustazioni guidate consentiranno al pubblico di conoscere e confrontarsi con prodotti di grande spessore qualitativo. L’obiettivo è quello di proporre un approccio corretto al vino, conducendo gli appassionati passo dopo passo nell’assaggio per meglio apprezzare la storia, le caratteristiche e le peculiarità̀ dei vini presentati e dei loro produttori. Tutte le degustazioni sono condotte da esperti del settore: Alberto Lupetti, Alessio Rozzi, Armando Castagno, Eugenio Signoroni, Francesco Annibali, Gae Saccoccio, Gianluca Castellano, Jacopo Cossater, Lorena Pravato, Matteo Gallello, Oscar Mazzoleni e Paolo Ianna. Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito: https://www.einprosit.org/degustazioni-guidate/

I laboratori dei sapori costituiscono un viaggio fra i profumi ed i sapori del nostro Paese, in cui verranno proposti abbinamenti cibo-vino, con vere e proprie escursioni tra i prodotti del patrimonio enogastronomico regionale e nazionale. Gli ospiti di questa edizione: Bepi Pucciarelli, Bernardo Pasquali, Corrado Assenza, Renato Grando, Roberta Galletti, Ascanio Brozzetti, Gianluca Fusto, Guido Gobino, Andrea Tortora, Andrea Rundo, Mateja Gravner.

Per Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia: “Le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia si sposano con i migliori chef internazionali in una raffinata manifestazione che unisce il buono al buon gusto, in affascinanti cornici storiche e d’ambiente. Ein Prosit, alla sua 25esima edizione, è una delle manifestazioni di più lunga data, e si conferma vetrina di prim’ordine delle nostre migliori produzioni territoriali non solamente per gli estimatori dei vini e dei sapori del Friuli Venezia Giulia, ma anche per il turista curioso, capace di apprezzare e riconoscere l’anima di un territorio attraverso le sue migliori proposte enogastronomiche”.

Gli eventi speciali in giro per la città

Molti anche gli eventi speciali: Special Food Truck lungo via Cavour, con la partecipazione di Ape Cesare, Civà Cibo Vagabondo, Fornas, La Polpetteria e Nigro. Caffè Sicilia incontra Solari: venerdì alle 18.00 in Galleria Bardelli, due eccellenze si incontrano e danno nuovo significato e respiro al connubio “ricerca e innovazione”. Corrado Assenza, mastro pasticcere, ha fatto della sua Sicilia un vessillo di prodotti di alta qualità, che ogni giorno lavora e cura al Caffè Sicilia di Noto. Solari, conosciuta per i suoi orologi, è leader mondiale nella progettazione e produzione di Display Information System, LED Lighting System, Data Collection e Industrial Clocks. L’incontro sarà accompagnato dallo Champagne Delamotte selezionato da Ceretto.

Truck Felicetti in via Paolo Sarpi che vedrà protagonisti, sabato e domenica, otto chef che cucineranno la pasta del noto marchio Monograno Felicetti per tutto il pubblico: Himanshu Saini, Vasco Coehlo Santos, Marco Renzetti, Gresham Fernandes, Manu Buffara, Prateek Sahdu, Salvatore e Francesco Sodano, Ciro Scamardella.

Buongiorno con illy: sabato dalle 09.00 alle 10.30 al Caffè Contarena. illy ci porterà nel mondo del caffè di alta qualità, con particolare attenzione alla sostenibilità. Ad accompagnare ci sarà il musicista indiano Trilok Gurtu, valutato come il miglior percussionista al mondo e Corrado Assenza

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito: www.einprosit.org