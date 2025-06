Giugno in viaggio: italiani pronti alla vacanza grazie anche ai nonni

A giugno, 4,6 milioni di italiani partono per le vacanze, con un ruolo chiave dei nonni che accompagnano 1,7 milioni di nipoti, sostenendo famiglie e turismo in un’estate segnata da limitazioni economiche

Giugno: finite le lezioni, chiuse le scuole è già tempo di vacanza. E un primo drappello ha già la valigia pronta: 4,6 milioni di italiani in viaggio questo mese, secondo gli ultimissimi dati di Federalberghi.

Ed è ormai un dato consolidato la presenza del nonno-accompagnatore del proprio nipotino in vacanza. “I nonni diventano essenziali nella programmazione e la gestione della vacanza: secondo la nostra ricerca, saranno circa 200mila di loro a partire con i propri nipoti. I nonni rappresentano a tutti gli effetti un supporto essenziale ed insostituibile per i genitori impegnati nel lavoro”, sottolinea il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.

Nonni e nipoti: un legame che sostiene le vacanze e il turismo familiare

Secondo la fondazione Colleoni De Maestri in Italia ben un milione di nonni porta in vacanza 1.700.000 nipoti. La sinergia nonni-nipoti oltre che ai piccoli fa bene anche ai grandi. La squadra dei nonni è ideale quando non si possono prendere troppi giorni di ferie, per portare in vacanza i bambini, oppure quando addirittura non si va proprio in vacanza. Perché, come confermano i dati Federalberghi, quest’anno il 32,4% non partirà per motivi economici. E allora la presenza del nonno, cui affidare il proprio figlioletto per fargli trascorrere qualche giorno al mare o in montagna, diventa decisiva. E fa il paio con un’altra tendenza: la vacanza regalata dagli anziani ai familiari, in particolare i nipoti, per ritrovarsi insieme magari in occasione di una ricorrenza. Una tendenza che fa scattare un fatturato superiore ai 20 milioni di euro.