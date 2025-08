Fs, Busitalia rilancia la mobilità al Sud: nuovi autobus da e per la Calabria

Primi cinque mezzi in servizio verso Milano, Torino e Verona. Entro l’anno rinnovo totale della flotta a lunga percorrenza

Busitalia, società controllata da Trenitalia (Gruppo FS), mette su strada i primi cinque autobus di una maxi-commessa da 111 nuovi mezzi destinati ai collegamenti a lunga percorrenza. Le tratte coinvolte riguardano in particolare la Calabria, da cui partono i nuovi bus verso alcune delle principali città del Centro e Nord Italia: Milano, Torino, Verona, ma anche Genova, Bologna, Roma, Firenze, Padova e Parma. I servizi sono gestiti da Busitalia Rail Service e puntano a migliorare l’accessibilità e la qualità del viaggio per chi si sposta da e per il Sud Italia.

Un investimento da 44 milioni

L’arrivo dei nuovi mezzi rientra in un piano più ampio da 44 milioni di euro destinato al rinnovo della flotta nazionale, con un focus particolare sulla Calabria. In questa regione, dove la domanda di mobilità resta elevata e spesso disattesa, Fs ha destinato 8,7 milioni per rinnovare completamente entro il 2025 tutti i mezzi utilizzati nei collegamenti interregionali. L’obiettivo è aumentare la frequenza, la qualità del servizio e l’integrazione con il sistema ferroviario.

Più comfort, più sicurezza, più accessibilità

I nuovi autobus sono modelli Mercedes Benz Tourismo 16RHD, motorizzati Euro 6, da 53 posti a sedere. Offrono comfort da prima classe: sedili reclinabili con poggiapiedi, tavolini, illuminazione individuale, climatizzazione, toilette, WiFi, prese Usb, monitor informativi e posti numerati. Non manca l’attenzione all’accessibilità grazie a pedane per persone a mobilità ridotta (Prm). Sul fronte sicurezza, i veicoli sono dotati di sistemi Adas per l’assistenza alla guida, in linea con gli standard europei più avanzati.

Con questo intervento, Fs riafferma il proprio impegno per una mobilità più moderna, inclusiva e integrata, anche nelle aree storicamente meno servite del Paese.