Fincantieri, Vard costruirà una nuova nave da lavoro per Navigare Capital Partner. Valore stimato in 100 milioni

La nuova unità sarà consegnata nel secondo trimestre del 2027 dal cantiere di Vard a Vung Tau, in Vietnam

Vard, la controllata norvegese del gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una Commissioning service operation vessel (Csov) per Navigare Capital Partners. Secondo una nota di Fincantieri, l’accordo realizzato in stretta collaborazione con Norwind Offshore rappresenta la prima opzione esercitata dal contratto firmato a marzo 2024. Secondo Websim il valore del contratto è superiore ai 100 mln di euro.

Vard e Navigare Capitals hanno concordato altre due opzioni, la prima delle quali potrà essere esercitata entro fine anno, e la seconda nel 2025.

La nuova unità, basata sul design Vard 4 19, sarà consegnata nel secondo trimestre del 2027 dal cantiere di Vard a Vung Tau, in Vietnam. Progettata su misura per supportare le operazioni nei parchi eolici offshore, sarà la sesta Csov realizzata da Vard per Norwind Offshore, insieme a una Energy Construction Vessel e alla conversione di una Platform supply vessel (Psv) in una Service operation vessel (Sov).

Lunga 85 metri e larga 19,5 metri, la nave sarà dotata di tecnologie avanzate, tra cui una passerella mobile, con elevatore, compensata rispetto al moto ondoso, di una gru 3D e di un sistema di sbarco regolabile in altezza per garantire un’elevata efficienza operativa e logistica. L’unità disporrà, inoltre, di soluzioni avanzate a batteria, a conferma dell’impegno di Vard verso operazioni sostenibili. Capace di ospitare 87 persone, la nave è progettata per garantire sicurezza e comfort, offrendo un ambiente di lavoro ottimizzato per le attività nei parchi eolici offshore a livello globale.

“Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra partnership con Norwind Offshore e Navigare Capital Partners grazie a questo contratto” ha detto Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. “Rappresenta una conferma dell’impegno di Fincantieri verso innovazioni sostenibili nel settore dell’energia eolica offshore, un campo in cui continuiamo a investire e a eccellere. La tecnologia avanzata e le soluzioni su misura integrate in questa nave riflettono la nostra attenzione all’efficienza operativa e alla responsabilità ambientale, elementi cruciali nel nostro contributo alla transizione energetica globale”.

Il titolo oggi a Piazza Affari è in rialzo dello 0,73%. Fincantieri comunicherà i conti trimestrali il prossimo 14 novembre.