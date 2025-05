Fincantieri punta sulla subacquea: al 2027 ricavi visti a 820 milioni, Ebitda margin del 18,5%. Boom del titolo che balza del 9,5%

Il mercato globale di riferimento, che comprede una vasta gamma dai droni ai sottomarini, è stimato in circa 50 miliardi di euro all’anno, con una quota accessibile per Fincantieri di circa 22 miliardi

La creazione di una divisione Underwater e l’annuncio dei relativi target confermano che Fincantieri ritiene la subacquea come un mercato chiave. La società, guidata da Pierroberto Folgiero, ha presentato ieri in un evento dedicato, la strategia triennale per lo sviluppo del settore subacqueo ribadendo come l’underwater rappresenti un driver fondamentale per la creazione di valore nel medio-lungo termine. Il mercato globale di riferimento, che comprede una vasta gamma dai droni ai sottomarini, è stimato in circa 50 miliardi di euro all’anno, con una quota accessibile per Fincantieri di circa 22 miliardi.

Il titolo scatta in borsa e in tarda mattinata registra un rialzo del 9,5% a 13,69 euro, portando il rialzo degli ultimi 5 giorn al 21%.

L’obiettivo strategico di Fincantieri è di posizionarsi come motore della trasformazione subacquea, offrendo soluzioni integrate in grado di spaziare dalla difesa alla sicurezza infrastrutturale, dall’energia offshore all’acquacoltura e all’estrazione mineraria sottomarina.

In tal senso, Fincantieri ha riunito tutte le attività underwater nel nuovo Polo Tecnologico della Subacquea, una struttura industriale integrata che coordinerà tutte le attività legate ai sistemi civili, militari e dual-use. In particolare, questa includerà le competenze del Gruppo nella progettazione e costruzione di sottomarini, le tecnologie di WASS Submarine Systems, (siluri e sensoristica acustica), le capacità di IDS – Ingegneria dei Sistemi (sistemi unmanned, radar e comunicazione avanzata) e le competenze di Remazel Engineering (sistemi top-side per veicoli autonomi).

Target finanziari del settore in crescita: al 2027 ricavi visti a 820 milioni, Ebitda margin del 18,5%

Guardando ai target finanziari per questo segmento, nel 2024, le soluzioni subacquee hanno rappresentato circa il 4% dei ricavi del Gruppo, pari a 325 milioni di euro. Si prevede che questa quota possa raddoppiare, raggiungendo l’8% nel 2027. Nel dettaglio Fincantieri prevede per il 2025 ricavi per 660 milioni, Ebitda a 115mn con Ebitda margin del 17,4%. Per il 2026 sono previsti ricavi per 720 milioni, EBITDA a 130 milioni con EBITDA margin del 18,0%. Per il 2027: Ricavi previsti a 820 milioni, EBITDA a 152 milioni con Ebitda margin del 18,5%

Fincantieri firma una MoU con Graal Tech

Fincantieri ha anche annunciato un ulteriore rafforzamento della sua piattaforma tecnologica nel segmento underwater con la firma di un Memorandum of Understanding con Graal Tech, società italiana attiva nella meccatronica sottomarina. L’accordo prevede una collaborazione per lo sviluppo di veicoli autonomi subacquei di piccole e medie dimensioni, sistemi di comando e simulazione, e la creazione di un centro nazionale per test, qualifica e addestramento nella robotica subacquea.