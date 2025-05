Festa a Vico: a giugno la Costiera sorrentina palcoscenico d’eccellenza della grande cucina italiana

Più di 300 chef italiani e internazionali, oltre 100 eccellenze enogastronomiche made in Italy dal 9 all’11 giugno alla kermesse di Gennarino Esposito. La cena di lunedì 9 giugno per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità con chef da tutto il mondo.

Dal 9 all’11 giugno, la Costiera Sorrentina si trasformerà in un palcoscenico d’eccellenza per la XXII edizione di Festa a Vico, la kermesse ideata dallo chef Gennaro Esposito che, da oltre vent’anni, unisce grandi nomi della cucina a un pubblico sempre più ampio, in nome della condivisione, del gusto e della solidarietà. Un evento che si svolge nell’incantevole cornice di Vico Equense e la Marina di Seiano, tra cene di gala, degustazioni, momenti di riflessione, balli, musica, e naturalmente… cucina. Più di 300 chef italiani e internazionali, 50.000 presenze attese, oltre 100 eccellenze enogastronomiche e un intero paese che si fa ristorante a cielo aperto.

Il tema di quest’anno? “È tempo di”. Un invito a rallentare, ad assaporare, a condividere. A vivere la bellezza autentica della Costiera, fatta di materie prime straordinarie, convivialità ritrovata, storie da ascoltare, profumi che parlano di mare e di terra, e piatti che raccontano la memoria e il futuro della cucina italiana. “È tempo di emozione e condivisione” – dice lo chef Esposito – “una festa nata tra amici che oggi racconta l’evoluzione della cucina italiana e celebra il valore dei nostri territori”. Tra le novità di quest’anno il Premio “Sostanza”, in collaborazione con Forbes, dedicato ad artigiani e piccoli produttori di tutta Italia.

Bites of Italy, la cena di lunedì 9 giugno sarà organizzata anche quest’anno in collaborazione con La Cucina Italiana per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità, con un menù realizzato da chef di tutto il mondo che ne racconteranno la loro visione. Come ogni anno, l’intero incasso sarà devoluto a sostegno di importanti realtà benefiche: Fondazione Umberto Veronesi ETS, ALTS ITALIA ETS ODV – Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno, San Patrignano – Società Cooperative Sociale, Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono, Fondazione Luna Blu

Modalità di partecipazione e donazione: Per la Repubblica del Cibo è possibile acquistare i coupon per gli assaggi in anticipo tramite bonifico direttamente all’associazione prescelta, oppure in loco sul sito https: festavico.com. Per Il Cammino di Seiano, è possibile acquistare gli ingressi in anticipo tramite bonifico direttamente all’associazione prescelta, oppure in loco sul sito https: festavico.com. I posti per La Cena delle Stelle saranno acquistabili esclusivamente in anticipo sul sito festavico.com, tramite bonifico diretto all’ente beneficiario. I posti per Quell’abbinamento a Vico saranno acquistabili esclusivamente in anticipo sul sito festavico.com, tramite bonifico diretto all’ente beneficiario San Patrignano. I posti per Una Promessa è una Promessa saranno acquistabili esclusivamente in anticipo sul sito festavico.com, tramite bonifico diretto all’ente beneficiario San Patrignano. I posti per le 3 masterclass saranno acquistabili esclusivamente in anticipo sul sito festavico.com, tramite bonifico diretto all’ente beneficiario Fondazione Luna Blu. Tutti i dettagli sono disponibili su festavico.com e sui siti delle associazioni coinvolte.