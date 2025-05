Export Italia: oltre 120mila aziende attive e un “esercito” di 17mila potenziali da supportare per crescere all’estero

Rapporto Unioncamere: la maggior parte di queste aziende, soprattutto microimprese nel manifatturiero, si concentra al Nord, in particolare in Lombardia

L’Italia conferma il suo ruolo da protagonista sui mercati internazionali con 120.876 aziende che esportano regolarmente. Ma attenzione: dietro questo numero c’è un vero “esercito” di aziende — circa 17mila — che hanno tutte le carte in regola per vendere oltreconfine, ma che ancora non lo fanno o lo fanno solo di tanto in tanto.

È quanto emerge dal Rapporto di Unioncamere sulle imprese potenziali esportatrici, elaborato dal Centro Studi Tagliacarne, basato sugli ultimi dati ufficiali. Secondo l’analisi, sostenere queste realtà potrebbe portare a un aumento del fatturato export compreso tra il 2,6% e il 3%, dando così un significativo impulso all’economia italiana.

Tripoli: “Barriere Ue equivalgono a dazi fino al 110%”

Il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, sottolinea l’importanza dell’export per la crescita del Pil italiano. “In 5 anni, l’export di beni delle nostre imprese è cresciuto del 30%, raggiungendo i 623,5 miliardi di euro. E a questo risultato vanno aggiunti anche gli oltre 141 miliardi di euro connessi alla vendita di servizi”. Tripoli evidenzia inoltre che il 54,5% delle esportazioni di beni avviene all’interno dell’Unione Europea, ma le barriere interne al mercato unico rappresentano ancora un costo rilevante: “Come ha evidenziato Mario Draghi, le barriere interne al mercato unico a livello europeo equivalgono a un dazio che incide per circa il 40% sullo scambio di beni e addirittura per circa il 110% sullo scambio di servizi. Una maggiore integrazione europea è dunque fondamentale”.

Chi sono le imprese potenziali esportatrici?

Tra le 17mila imprese che potrebbero ampliarsi nel mercato internazionale si distinguono due categorie:

Aspiranti (5.601 aziende): si tratta per lo più di microimprese che oggi non esportano, ma hanno tutte le condizioni per farlo rapidamente.

(5.601 aziende): si tratta per lo più di microimprese che oggi non esportano, ma hanno tutte le condizioni per farlo rapidamente. Emergenti (11.427 aziende): aziende che esportano solo occasionalmente, ma con potenzialità per consolidare la loro presenza sui mercati esteri.

Le imprese emergenti e il mercato Usa

Solo 1.600 aziende emergenti esportano verso gli Stati Uniti, mercato molto importante ma anche più esposto a dazi e rischi. Per due imprese emergenti su tre gli Usa rappresentano l’unico mercato oltre confine. Nel complesso, queste imprese realizzano negli Stati Uniti il 15,7% delle loro esportazioni, pari a 87,4 milioni di euro, superiore al 10,8% registrato dal totale delle esportatrici italiane.

La geografia delle potenzialità

La Lombardia è la regione con il maggior numero di imprese potenziali esportatrici: 4.259 (il 25% del totale). Seguono Veneto (1.933, 11,4%) ed Emilia-Romagna (1.501, 8,8%). A livello provinciale Milano guida con 1.412 imprese potenziali esportatrici (8,3%), seguita da Roma (731, 4,3%) e Torino (720, 4,2%).

Nel complesso, il 59,7% delle imprese potenziali si concentra nel Nord Italia, con 10.173 unità (55,1% delle aspiranti e 62% delle emergenti). Il Mezzogiorno rappresenta il 21,0% (3.579 imprese) mentre il Centro il 19,2% (3.276 aziende).

Dimensioni e settori

La maggioranza delle imprese aspiranti (97,5%) è composta da microimprese con meno di 10 addetti. Solo una minima parte è rappresentata da piccole (2,4%) e medio-grandi aziende (0,1%). Nelle imprese emergenti, invece, le aziende più grandi raggiungono il 3,6%.

Per quanto riguarda i settori, quasi la metà (46,8%) delle imprese aspiranti opera nel manifatturiero, principalmente nei comparti della fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari), industrie alimentari e settore legno e sughero. Tra le emergenti il manifatturiero è meno concentrato (40%), con una quota maggiore dedicata alla riparazione e manutenzione di macchine e apparecchiature.