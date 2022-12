Enel celebra i 60 anni: installazione e Concerto di Natale all’Auditorium Parco della Musica a Roma

L’installazione dell’artista Arthur Duff “Eyes with eyes – Riflessi Futuri”, a cura di Valentina Ciarallo, celebrerà i 60 anni di Enel con luci, colori, parole ispirate all’energia e sarà visibile fino al 28 dicembre presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il concerto del 6 dicembre verrà trasmesso in diretta su RaiPlay

Il 6 dicembre Enel celebra i suoi primi 60 anni con il consueto concerto di Natale arricchito, per l’occasione, dalla presentazione dell’installazione di Arthur Duff all’Auditorio Parco della Musica a Roma. Inoltre, a dirigere il concerto sarà il Maestro Antonio Pappano.

Il concerto sarà eseguito dalla JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’orchestra giovanile dell’istituzione musicale romana, e si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

La JuniOrchestra è la prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Il concerto sarà diretto eccezionalmente dal Maestro Sir Antonio Pappano e da Simone Genuini.

Il concerto sarà trasmetto da RaiPlay alle 20.30 del 6 dicembre e in differita su Rai 5 il 24 dicembre alle ore 18.30 e il 5 gennaio alle ore 17.

L’installazione di Arthur Duff per omaggiare l’azienda e gli altri eventi durante la celebrazione

Oltre al concerto di Natale sarà presente un’installazione dell’artista Arthur Duff “Eyes with eyes – Riflessi Futuri”, a cura di Valentina Ciarallo che omaggerà i 60 anni di Enel con luci, colori, parole ispirate all’energia e resterà visibile presso la Cavea dell’Auditorium fino al 28 dicembre.

L’opera, immaginata dall’artista, presenta inedite traiettorie luminose e proietta lo spettatore verso nuovi orizzonti.

All’accensione dell’installazione saranno presenti il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Presidente Enel Michele Crisostomo e l’Amministratore Delegato di Enel Francesco Starace.

A celebrare i 60 anni dell’azienda anche una campagna di comunicazione firmata Saatchi & Saatchi (Publicis Groupe), che connette simbolicamente le origini del brand con il suo futuro.

Durante l’evento Enel Cuore consegnerà 30 borse di studio a giovani talenti che coltivano la passione per la musica con la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Per i suoi 60 anni, inoltre, Fondazione Enel ha istituito 3 borse di studio per studenti di dottorato alla memoria di Franco Tatò da assegnare, in collaborazione con la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia e con l’Università di Torino, a studenti del Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico che la stessa Fondazione ha contribuito ad avviare quale Knowledge partner.

Enel, Starace: Da 60 anni diamo energia all’Italia, siamo nati per farlo e la nostra missione nel tempo non è cambiata

Enel è nata nel 1962 come ente pubblico con la missione di completare l’elettrificazione dell’Italia. Oggi l’azienda è Enel una multinazionale presente in 30 Paesi, tra i principali leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. Il Gruppo fornisce energia a oltre 70 milioni di case e aziende.

“Festeggiare 60 anni significa guardare alla nostra storia ma anche al nostro futuro. Da 60 anni diamo energia all’Italia, siamo nati per farlo e la nostra missione nel tempo non è cambiata. Portare energia nelle case e nelle imprese è stato sempre molto più che accendere una lampadina. Negli anni Sessanta significava portare progresso, favorire sviluppo e cambiamento anche sociale, oggi le innovazioni tecnologiche ci permettono di farlo in maniera sostenibile e di abilitare nuovo sviluppo per le comunità, creando nuove opportunità e contribuire all’indipendenza energetica dell’Italia grazie all’energia prodotta dalle rinnovabili” ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel Francesco Starace.

“Celebriamo un traguardo importante e vogliamo farlo insieme agli italiani, perché siamo convinti che le sorti di un Paese siano strettamente legate al modo in cui si produce e si consuma energia, affinché Enel continui a giocare un ruolo da protagonista per lo sviluppo e la crescita dell’Italia. Un impegno che ha radici profonde nel passato e che si proietta oggi verso il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni che fanno bene all’ambiente, all’economia e alle persone” sono state le parole del Presidente di Enel, Michele Crisostomo.