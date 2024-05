Dividendi 20 maggio 2024: è il D-day. Da Intesa Sanpaolo a Generali ed Eni super cedole sul Ftse Mib. Ecco rendimenti e importi

È arrivato l’attesissimo D-Day. Lunedì 20 società del Ftse Mib distribuiscono il dividendo, accompagnate da una carica di altre 45 quotate. Chi offre il rendimento più alto? A quando il pagamento? Ecco tutte le informazioni

È arrivato il tanto atteso D-Day. Lunedì 20 maggio 2024, venti società del Ftse Mib su quaranta, più altre quarantacinque quotate sugli altri indici di Borsa italiana staccano il loro dividendo 2024, remunerando i loro soci con generose cedole e rendimenti che in alcuni casi superano il 10%. Un’occasione ghiotta per gli investitori che possono così arrotondare i già cospicui guadagni realizzati grazie ai forti rialzi dei listini che hanno portato Piazza Affari a superare i 35mila punti, toccando i massimi dal 2007.

Dividendi 20 maggio 2024: è il D-Day, in campo le big del Ftse Mib

Dopo la prima tornata di dividendi, avvenuta lunedì 22 aprile, sono venti le blue chip che scendo in campo lunedì 20 maggio: da Intesa Sanpaolo a Generali, da Eni a Unipol, passando per le società del lusso e del risparmio gestito e per le utility. Una carica di dividendi che, secondo i calcoli di Intermonte, nella stagione in corso sfiora i 34 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto ai 18,5 miliardi dello scorso anno calcolati da Janus Henderson.

Non solo. Se, in base ai dati dello studio Allianz Global, in Europa il dividend yield medio tocca quest’anno il 3,67% (era 3,47% nel 2023), in Italia è ancora più alto: il rendimento medio delle società quotate a Piazza Affari dovrebbe infatti salire al 5,63%, una percentuale ben al di sopra del 3,88% riconosciuto attualmente dal Btp decennale benchmark.

Dividendi 20 maggio 2024: da Intesa Sanpaolo a Banca Ifis, le cedole delle banche italiane

Unicredit, Banca Mediolanum e Banco Bpm hanno già dato ad aprile. Tra le big del Ftse Mib che staccano la cedola il 20 maggio ci sono numerose banche. Prima tra tutte Intesa Sanpaolo che lunedì eroga un saldo sul dividendo 2023 da 2,8 miliardi, 0,152 euro per azione. A valere sull’utile 2023, la distribuzione complessiva è di 5,4 miliardi di euro, corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell’utile netto consolidato. Tenendo conto dell’acconto pagato a novembre, la cedola complessiva ammonta a 0,296 euro. Il rendimento? Ai prezzi di giovedì 16 maggio, lo yield del saldo supera il 4%, mentre quello complessivo sfiora l’8%.

Ci sono poi gli yield elevati garantiti dalla Popolare di Sondrio (7%, dividendo 0,56 euro per azione) e da Bper (6%, dividendo 0,3 euro per azione), mentre è da segnalare il ritorno all’utile e alla cedola, con un anticipo di due anni rispetto a quanto previsto dal piano, del Monte dei Paschi di Siena: 0,25 euro per azione con un rendimento di tutto rispetto pari al 5%. Inoltre, per la prima volta, Mediobanca ha introdotto dal 2024 un anticipo di dividendo a maggio, pari a 0,51 euro per azione per un controvalore di 421 milioni e un dividend yield del 3,34%.

Fuori dal Ftse Mib, da tenere d’occhio c’è anche Banca Ifis, che lunedì 20 maggio distribuisce un saldo del dividendo per l’esercizio 2023 di circa 47 milioni di euro, pari a 0,90 euro per azione. In occasione della presentazione dei risultati dei primi 9 mesi del 2023, la banca aveva deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2023 pari a 63 milioni di euro, ovvero 1,2 euro per azione. Per l’intero 2023, dunque, Banca Ifis stacca una cedola di 2,1 euro per azione, con un rendimento complessivo superiore al 10%, il più alto tra i titoli bancari, mentre quello del saldo è del 4,39%.

Dividendi 20 maggio 2024: risparmio gestito e assicurazioni, arriva Generali

In virtù dell’utile record registrato nel 2023 (3,57 miliardi di euro) ammonta a 1,28 euro per azione (+10,3%) il dividendo che Generali paga quest’anno ai propri azionisti, una cifra superiore al consensus degli analisti che prevedevano in media un dividendo di 1,25 euro. Il totale arriva a quota 2 miliardi di euro, mentre il rendimento supera abbondantemente il 5%. Tra i gruppi assicurativi staccano il dividendo il 20 maggio anche Unipol (0,38 euro per azione) e Unipolsai (0,165 euro per azione). Nel primo caso il dividend yield è del 4,26%, nel secondo supera il 6%.

Lo stesso giorno, tocca anche ad alcuni titoli del risparmio gestito come Azimut (un euro in contanti + un’azione ogni 69) e Finecobank (0,69 euro).

Energia, utility, salute e lusso: il 20 maggio tocca a Eni

Nel settore energetico, lunedì Eni distribuisce la quarta tranche del suo dividendo pari a 0,24 euro per azione (totale 0,94 euro). Lo yield complessivo è del 6,2%, quello del saldo dell’1,6%. Andando avanti troviamo Tenaris che eroga un saldo cedola pari a saldo di 0,4 dollari su un totale di 0,6 dollari. Tra le utilities sono, invece, da segnalare A2a (0,0958 euro), Erg (1 euro) e Italgas (0,352 euro).

Al D-Day partecipa poi il comparto salute con Amplifon (0,29 euro), Recordati (saldo di 0,63 euro su un totale di 1,2 euro) e Diasorin (1,15 euro). Inwit rappresenta il comparto infrastrutture con una cedola di 0,48 euro, Interpump quello industriale (0,32 euro).

Non poteva mancare il lusso, con Moncler (1,15 euro per azione) e Brunello Cucinelli (0,91 euro).

Società Dividendo 2024 Rendimento % A2a 0,0958 euro 4,76% Amplifon 0,29 euro 0,84% Azimut un euro in contanti + un’azione ogni 69 3,8% + un’azione ogni 69 Banca Mps 0,25 euro 5% Banco Popolare di Sondrio 0,56 euro 7% Bper Banca 0,3 euro 5,98% Brunello Cucinelli 0,91 euro 0,94% Diasorin 1,15 euro 1,14% Eni Quarta tranche di 0,24 euro. Totale: 0,94 euro Quarta tranche: 1,6%

Totale: 6,2% Erg 1 euro 3,7% Finecobank 0,69 euro 4,45% Generali 1,28 euro 5,18% Interpump 0,32 euro 0,69% Intesa Sanpaolo Saldo di 0,152 euro. Totale: 0,296 euro Saldo: 4,08%. Totale: 7,96% Inwit 0,48 euro 4,64% Italgas 0,352 euro 6,54% Mediobanca 0,51 euro 3,34% Moncler 1,15 euro 1,8% Recordati Saldo di 0,63 euro. Totale: 1,2 euro Saldo: 1,2%. Totale: 2,3% Tenaris saldo di 0,4 dollari. Totale: 0,6 dollari Saldo: 2,49%. Totale: 3,74% Unipol 0,38 euro 4,26% Tabella Dividendi 2024 Ftse Mib – Fonte: FIRSTonline

Gli altri dividendi del 20 maggio 2024

Di seguito l’elenco, rigorosamente in ordine alfabetico, degli altri titoli che distribuiscono il loro dividendo il 20 maggio. Occorre ricordare che, in tutti i casi, la cedola sarà staccata il 20 maggio e messa in pagamento il 22 maggio.