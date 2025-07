Difesa, via libera alla Turchia per l’acquisto dei caccia Eurofighter Typhoon di Leonardo. Ordini stimati per 5,6 miliardi

Si sblocca una trattiva ferma da anni per l’opposizione della Germania che ora cambia registro. Erdogan ha detto che intende finalizzare l’acquisto il prima possibile. Gli analisti stimano ordini per circa 5,6 miliardi di dollari

Molto più che un accordo commerciale multimiliardario. Si tratta dello sblocco di una situazione ferma da anni che potrebbe aprire la strada a nuovi sviluppi. Turchia e Gran Bretagna hanno firmato un memorandum d’intesa per consentire ad Ankara di utilizzare i caccia Eurofighter Typhoon. Lo riporta Reuters.

Da anni Ankara è in trattativa per l’acquisto di 40 jet, costruiti da un consorzio composto da Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna, rappresentate da Airbus, Bae Systems e Leonardo. Ma nel 2023 i colloqui sull’acquisizione dei caccia fallirono a causa della riluttanza di Berlino ad approvare una licenza di esportazione, a causa di preoccupazioni relative alla politica estera del Paese.

Leonardo in Borsa guadagna lo 0,52% a 48,56 euro, Airbus l’1,62% a 184,30 euro e e a 1.860,32 sterline +0,044%.

Ma ora la posizione della Germania sembra cambiata: “Gli inglesi e i tedeschi stanno affrontando la questione con entusiasmo. Se Dio vuole, credo che riceveremo i nostri jet il prima possibile”, ha dichiarato il presidente turco Tayyip Erdogan ai giornalisti durante un volo da Cipro Nord, riporta Reuters. ”Nei miei incontri con il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ho visto che anche loro hanno affrontato la questione in modo positivo e spero che faremo questo passo”, ha aggiunto il leader turco, aggiungendo che intende finalizzare l’acquisto il prima possibile. Un accordo preliminare potrebbe essere annunciato in occasione di una fiera del settore l’Idef (International defence industry fair) che si svolgerà a Istanbul fino al 27 luglio, rivela il Wall Street Journal.

In precedenza, la rivista Spiegel aveva riferito che la Germania aveva dato il via libera alla consegna dei 40 jet, a seguito di una decisione positiva del consiglio federale di sicurezza.

Gli analisti stimano ordini per circa 5,6 miliardi di dollari

Secondo due fonti vicine ai negoziati citate dal Wsj, la Turchia potrebbe annunciare un accordo preliminare per un ordine multimiliardario di caccia Eurofighter Typhoon già questa settimana, in quello che rappresenterebbe un impulso per l’industria della difesa europea e per un programma aereo che è stato messo in ombra dall’F-35 statunitense. Il contratto, che gli analisti stimano possa valere circa 5,6 miliardi di dollari, riguarderebbe un massimo di 40 jet, sebbene il numero esatto e la configurazione del velivolo siano ancora in fase di discussione, dice il Wsj.