Sparkle rafforza la partnership con Al-Bawaba per fornire servizi ai clienti corporate in Libia

Sparkle e Al-Bawaba rafforzano la loro partnership per potenziare la connettività internazionale in Libia. Un’infrastruttura all’avanguardia per servizi Ethernet MPLS e soluzioni digitali avanzate

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di Sparkle.

Sparkle, primo fornitore di servizi internazionali in Italia e tra i principali operatori globali, e Al-Bawaba for Telecommunications and Informatics Co., fornitore libico di servizi Internet (ISP) che offre un’ampia gamma di soluzioni ICT, hanno rafforzato la loro partnership commerciale per fornire servizi di connettività internazionale da e verso la Libia.

L’accordo si basa su un’infrastruttura all’avanguardia e completamente ridondata – che sfrutta la dorsale nazionale libica di Al-Bawaba e la capacità internazionale di Sparkle – per fornire servizi di connettività Ethernet MPLS ai clienti aziendali. Grazie a questa collaborazione, Sparkle e Al-Bawaba saranno in grado di offrire soluzioni end-to-end, integrate con servizi a valore aggiunto e assistenza clienti, facendo leva sul portafoglio e sulla presenza internazionale di Sparkle e sul supporto locale di Al-Bawaba.

“La partnership tra Sparkle e Al-Bawaba rappresenta un traguardo significativo nell’offerta di servizi premium sull’infrastruttura di telecomunicazioni libica“, afferma Barbara Sole, Head of Data Sales for Africa di Sparkle. “Combinando la nostra esperienza globale e la nostra vasta rete di cavi sottomarini con la forte presenza locale e la conoscenza del mercato di Al-Bawaba, ci impegniamo a offrire soluzioni di connettività avanzate che possano supportare le aziende in tutta la Libia. Insieme, puntiamo ad accelerare la trasformazione digitale nella regione, creando nuove opportunità di crescita e innovazione in questo mercato strategico“.

Mohammed Algharyani, Vicepresidente di Al-Bawaba, ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione, dichiarando: “In Al-Bawaba, l’impegno per l’eccellenza guida ogni nostra iniziativa. La partnership con Sparkle, leader riconosciuto a livello globale nel settore delle telecomunicazioni, rafforza la nostra missione di offrire servizi di alta qualità, connettività avanzata e accesso globale senza interruzioni. Insieme siamo pronti a fornire ai nostri clienti soluzioni sicure, affidabili e ad alte prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore delle telecomunicazioni“.

Informazioni su Sparkle

Sparkle è l’operatore globale del Gruppo TIM: primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, offre una gamma completa di servizi infrastrutturali e di connettività globale – capacità, IP, SD-WAN, colocation, connettività IoT, roaming e voce – a carrier nazionali e internazionali, OTT, ISP, Media/Content Provider e imprese multinazionali. Principale operatore nel settore dei cavi sottomarini, Sparkle gestisce una rete proprietaria in fibra ottica che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, Medio Oriente, America e Asia. La forza vendita di Sparkle è attiva su scala mondiale con una presenza diretta in 33 Paesi.

Informazioni su Al Bawaba

Al-Bawaba for Telecommunications and Informatics Company è un fornitore leader di servizi di telecomunicazione in Libia, specializzato in soluzioni di connettività dati per imprese multinazionali, enti governativi, ONG, operatori storici di telecomunicazioni, ISP e operatori mobili. Fondata nel 2012, Al-Bawaba è nata con la missione di offrire soluzioni innovative e di alta qualità per la connettività internazionale, garantendo un accesso globale senza interruzioni alla Libia. L’azienda fornisce soluzioni di telecomunicazione altamente flessibili e personalizzate, progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei suoi clienti. Al-Bawaba è un partner strategico di Sparkle, operatore di telecomunicazioni riconosciuto a livello globale. Grazie a questa collaborazione, Al-Bawaba offre una rete internazionale solida e sicura, sfruttando infrastrutture protette IPLC, Ethernet-over-SDH (EoS) e MPLS su fibra ottica sottomarina e terrestre. Questo garantisce ai clienti una connettività veloce, affidabile e sicura.