Come sarà la farmacia del futuro?

Banca IFIS ha presentato a Roma il volume ‘Inspiring the Future Pharmacy’. Un istituto di credito, tre università, trenta studenti e nove proposte per disegnare la farmacia del domani.

Al giorno d’oggi ci facciamo molte domande su come sarà il futuro. Quel che è poco ma sicuro, è il fatto che la continua rivoluzione digitale cercherà di portarci verso una società più vivibile.

Una delle speranze della popolazione al giorno d’oggi è poter vivere il più a lungo possibile. Proprio per questo una delle domande da porsi è: come dovrà evolversi la farmacia in modo tale da adeguarsi alle esigenze della società?

Ieri, mercoledì 13 novembre è stato organizzato un evento a Roma promosso da Banca IFIS e Credifarma per presentare il volume ‘Inspiring the Future Pharmacy’ che racconta la sfida della farmacia del futuro e i nuovi servizi.

Alberto Staccione, direttore generale di Banca IFIS ha spiegato: “Il progetto ‘Inspiring the Future Pharmacy’ sul futuro della farmacia nell’era digitale, è un esempio concreto di come docenti, studenti e imprese possano lavorare insieme per analizzare problemi reali e immaginarne le soluzioni per il futuro, identificando opportunità e nuove sperimentazioni rispetto a un quadro di minacce e restrizioni al cambiamento. È una modalità per dare ulteriore energia alla capacità innovativa delle nostre imprese, in questo caso i farmacisti, e noi vogliamo fare la nostra parte per orientare e agevolare il cambiamento”.

Banca IFIS ha coinvolto alcune università tra cui gli studenti del master in service design di POLI.Design e del dipartimento di pianificazione, design, tecnologia della Sapienza in un percorso di co-creazione per individuare i futuri trend delle farmacie italiane, diventate successivamente visibili a occhio nudo sia in termini di servizi e prodotti offerti sia in termini di spazi fisici.

Nove le proposte progettuali che vanno dalla metamorfosi dello spazio fisico della farmacia verso un luogo ‘aperto’ alla consulenza personalizzata anche in ambito green/beauty/sport/benessere.

La costruzione di una Forum Pharmacy con servizi one to one, potrebbe costituire un fondamentale terreno d’incontro con le aziende farmaceutiche, creando una preziosa rete di feedback dove il farmacista si pone come fonte autorevole di informazioni in alternativa alle notizie generaliste del mondo digitale.

L’Augmented Pharmacy invece, trasforma l’ambiente della farmacia in un nuovo ‘ecosistema digitale’ dove grazie a display e tecnologia ciò che finisce al centro sono le esigenze di ogni utente, che la farmacia sfrutta sia per ottimizzare le performance che per affinare la proposta dei servizi offerti.