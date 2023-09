Cellnex cederà 2.353 siti in Francia per 631 milioni di euro

La società spagnola Cellnex utilizzerà i proventi per ridurre il proprio debito, in linea con gli obiettivi fissati a novembre 2022. Ecco tutti i dettagli

Cellnex Telecom ha annunciato oggi la cessione di 2.353 siti in Francia a Phoenix Tower International e a una joint venture tra PTI e Bouygues Telecom. In base agli accordi raggiunti con tali società, il gruppo guidato da Marco Patuano riceve 631 milioni di euro. Il gigante spagnolo delle torri di tlc attivo in tutta Europa ha spiegato in una nota che utilizzerà i proventi per ridurre il proprio debito, in linea con gli obiettivi fissati a novembre 2022 che privilegiano la crescita organica e il raggiungimento dell’investment grade da parte di S&P.

Questi accordi, ricorda la nota, sono conformi ai rimedi stabiliti dall’Autorità francese garante della concorrenza in seguito all’acquisizione di Hivory da parte di Cellnex nel 2021.

Il gruppo spagnolo gestisce un totale di circa 30 mila siti in Francia, comprese le installazioni previste fino al 2030, per tre dei grandi operatori nel Paese (Bouygues Telecom, Free e Sfr). La Francia, conclude la nota, continua a essere uno dei principali mercati della società in termini di volume d’affari e patrimonio gestito.