Cattolica Assicurazioni: a Verona Agent Day e piano industriale 2018-2020

L’amministratore delegato Alberto Minali incontra la rete distributiva al Cattolica Center e presenta il nuovo business plan della compagnia – Previsto un roadshow in 8 tappe su tutto il territorio nazionale.

Gli agenti del Gruppo Cattolica, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato questa mattina al Cattolica Center di Verona all’Agent Day 2018, un evento dedicato alla rete distributiva, durante il quale l’amministratore delegato Alberto Minali ha presentato il Piano Industriale 2018-2020.

Nel corso della convention, Alberto Minali ha dichiarato: “È la prima volta che tutti gli agenti del Gruppo sono riuniti al Cattolica Center. Ho voluto fortemente questo Agent Day 2018 per ringraziarli del lavoro svolto e per prepararli a quello che dovremo affrontare insieme nei prossimi anni, perché siamo chiamati a costruire una Compagnia sempre più innovativa, agile e reattiva, capace di rispondere velocemente alle sfide del mercato. La rete rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il Gruppo: per la presenza sul territorio, per lo sviluppo dell’attività assicurativa e per i valori di questa Compagnia”.

Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane con una serie di appuntamenti durante i quali saranno approfondite le attività di business. Il roadshow si svolgerà in 8 tappe e interesserà le principali città italiane: Torino, Milano, Bologna, Napoli, Catania, Firenze, Venezia (Ca’ Tron) e Roma. Il Gruppo Cattolica Assicurazioni è attivo in Italia con 1.967 agenti e 1.494 agenzie distribuite capillarmente su tutto il territorio.