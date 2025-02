Borse, con Wall Street chiusa pochi scambi in un’Asia debole. Ma Goldman Sachs punta sulla Cina. Al via il Btp+

Le borse europee sono viste aprire poco variate. L’attenzine è soprattutto per il Btp+, Tim e Poste

In una seduta che vedrà l’assenza degli investitori Usa per la celebrazine del President’s Day, l’attenzione è soprattutto per lo svolgersi della situazione geopolitica in vista dei colloqui sul conflitto Russia-Ucraina in programma questa settimana in Arabia Saudita. Oggi il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà un vertice europeo d’emergenza dopo che alcuni funzionari statunitensi hanno lasciato intendere che l’Europa non avrebbe alcun ruolo nel porre fine al conflitto, un processo di pace che apparentemente sarà condotto tra Stati Uniti e Russia. Le borse asiatiche, dopo il potente rally sulla scia dell’ottimismo per l’intelligenza artificiale a basso costo proposta da DeepSeek, arretrano, ma Goldman Sachs è decisamente positivo sulle azioni cinesi. I timori per i dazi di Trump sono solo rinviati ad aprile, ma il rischio che possano includere prelievi basati sulle imposte sul valore aggiunto in altri Paesi ha destato grande preoccupazione. Il Financial Times ha riferito ieri che la Commissione europea valuterà l’ipotesi di imporre limiti severi all’importazione di determinati alimenti prodotti secondo standard diversi, nel tentativo di proteggere i propri agricoltori. Oggi parte il collocamento del Btp Più

Asia: Goldman Sachs si aspetta un rally dell’azionario cinese

Le azioni asiatiche hanno ridotto i guadagni poiché il rally delle azioni tecnologiche cinesi alimentato dall’intelligenza artificiale si è affievolito e gli investitori sono ora cauti per via delle tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi e sulla guerra in Ucraina. L’indicatore delle azioni asiatiche è salito dello 0,3%, dopo aver raggiunto in precedenza il livello più alto da novembre, mentre le azioni di Hong Kong sono in leggero calo dopo il rally della scorsa settimana. L’indice Hang Seng di Hong Kong perde lo 0,4%, dal +3% di venerdì. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen -0,1%.Indice TAIEX di Taipei +1,3%.

Si ferma la corsa dei i tech cinesi quotati a Hong Kong: l’indice Hang Seng Tech perde lo 0,4%, ma spicca Tencent che invece è in rialzo del 5% e tocca i massimi dal 2021. Nel fine settimana la società con sede a Shenzhen ha comunicato di aver introdotto sulla sua piattaforma WeChat il servizio di intelligenza artificiale di DeepSeek. A sostenere la scorsa settimana l’high tech cinese ci sono state le indiscrezioni sul possibile incontro tra il Presidente Xi Jinping e i dirigenti apicali delle maggiore società private dei settori più all’avanguardia dell’economia cinese. Stanotte i media ufficiali di Pechino hanno mostrato video dell’evento in cui si vede il fondatore di Alibaba, Jack Ma, applaudire all’ingresso del Presidente della Repubblica facendo pensare all’arrivo di sostegni da parte del governo cinese al settore tecnologico visto come un futuro motore della crescita economica.

Goldman Sachs si aspetta che il rally dell’azionario cinese continui. Lo strategist Kinger Lau e il suo team vedono l’indice MSCI China raggiungere quota 85 nei prossimi 12 mesi, dal precedente obiettivo di 75. Ciò significa un ulteriore aumento del +16% rispetto a venerdì scorso. L’ obiettivo per l’indice CSI 300 è stato portato a 4.700 da 4.600. Oggi è a circa 3.900 punti. Goldman Sachs scrive che DeepSeek e gli altri modelli di intelligenza artificiale cinese hanno “alterato la narrazione della tecnologia cinese, rivalutando l’ottimismo degli investitori sulla crescita e sui benefici economici dell’IA”. L’adozione diffusa dell’IA potrebbe incrementare gli utili per azione delle società cinesi del 2,5% all’anno nel prossimo decennio.

L’indice Nikkei di Tokyo è in rialzo dello 0,1% mentre prosegue la fase di apprezzamento dello yen, a 151,6 su dollaro, sostenuto dai dati macro usciti stanotte. Il Pil giapponese ha superato le previsioni nel quarto trimestre del 2024 grazie alla spesa delle imprese ed è cresciuto del 2,8% su anno. Sono tuttavia emersi alcuni segnali di debolezza: le esportazioni nette sono cresciute in parte perché le importazioni sono diminuite, mettendo in dubbio la salute della domanda interna. I consumi privati sono aumentati nel trimestre, superando le previsioni, ma hanno subito un netto rallentamento rispetto al trimestre precedente. Su base annua, il valore dei consumi privati è stato inferiore nel 2024 rispetto a quello di un decennio prima. Si avvia a chiudere in rialzo la borsa di Seul, indice KOSPI +0,6%. In calo il mercato azionario dell’India.

Borse europee: occhi a Btp+, Poste e Tim

Le Borse europee attese aprire poco mosse sulla base delle indicazioni del future sull’Eurostoxx50 che è a -0,09%) stamane, mentre Wall Street è chiusa per il President’s Day.

In agenda la riunione dell’Eurogruppo cui partecipano la presidente della Bce, Christine Lagarde, e il membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, Piero Cipollone (Bce). Alle 12 c’è attesa per il discorso di Joachim Nagel, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Bce.

Btp+. Parte oggi l’offerta per i piccoli risparmiatori che continuerà fino al 21 fennraio, salvo chiusra anticipata.

Poste Italiane ha deciso di acquistare la quota di Tim detenuta dalla Cassa Depositi e Prestiti. Con la cessione della sua quota del 9,8% in Tim a Poste, Cdp acquisterà la quota del 3,78% di Poste nel gruppo italiano dei pagamenti Nexi.

Leonardo. La Commissione Europea proporrà di esentare la difesa dai limiti Ue sulla spesa pubblica, ha detto la presidente Ursula von der Leyen, a fronte delle pressioni di Trump affinché l’Europa finanzi la propria difesa.

Mps è fiduciosa sull’esito dell’ops lanciata su Mediobanca in quanto l’operazione ha una “grande valenza industriale sottostante” che sarà apprezzata dagli azionisti, ha detto il presidente Nicola Maione a margine del congresso Assiom Forex. A chi gli chiedeva su un eventuale rilancio dell’offerta, Maione ha risposto: “Non lo so, vediamo”.

Banco Bpm. Il presidente Massimo Tononi ha detto che non ci sono attualmente i presupposti per aprire un dialogo con Unicredit, in quanto quella avanzata a fine novembre scorso dall’istituto di Piazza Gae Aulenti è un’offerta “molto anomala” con uno sconto che fin dal primo giorno dell’annuncio è rimasto tale. “Vedremo come si comporteranno nelle settimane a venire, e sulla base di questo valuteremo se sia opportuno avere un dialogo più approfondito”, ha aggiunto Tononi.

Enel. La Regione Toscana è pronta a prorogare di 20 anni, fino al 2046, le concessioni al gruppo per la produzione di energia geotermica, in cambio di quasi 3 miliardi di euro di investimenti.

Eni. La controllata Plenitude, attiva nelle energie rinnovabili, sta valutando l’acquisizione di Acea Energia, braccio retail dell’utility Acea, secondo MF-Milano Finanza. Il controvalore dell’operazione sarebbe compreso tra 500 e 700 milioni di euro.